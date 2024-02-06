Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran: Filistin halkıyla dayanışma içindeyiz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, "Filistin halkıyla her türlü siyasetin ötesinde, insani değerlere dayalı bir dayanışma içindeyiz. Tüm ortaklarımızı bu konuda harekete geçmeye davet ediyoruz. Bu, tek bir ülkeyi değil, tüm dünyayı ilgilendiren bir sorundur" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Birleşmiş Milletler'de (BM) gerçekleşen Sosyal Kalkınma Komisyonu 62'inci Oturumunda konuştu. Kıran, konuşmasında Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ele alınırken tek bir bireyin bile kendini geride hissetmemesi gerektiğini kaydetti.

-"Bu duruma kayıtsız kalamayız"

Dünyadaki pandemiler ve yaygın görülen çatışmalar gibi küresel zorlukların önceden var olan var olan eşitsizlikleri derinleştirdiğin dikkat çeken Kıran, "Bugün Gazze, bu konudaki en çarpıcı örneklerden biridir. İsrail'in Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği orantısız ve insanlık dışına varan saldırıları kabul edilemez bir gerçektir. Bu duruma kayıtsız kalamayız" ifadelerini kullandı.

-"Bu, tek bir ülkeyi değil, tüm dünyayı ilgilendiren bir sorundur"

Türkiye'nin, Gazze'deki saldırılardan etkilenen çocuklara destek olmak için harekete geçmeye hazır olduğunu belirten Bakan Yardımcısı Kıran, Filistin halkıyla her türlü siyasetin ötesinde, insani değerlere dayalı bir dayanışma içinde olunduğunu kaydetti.

"Bu çerçevede, tüm ortaklarımızı bu konuda harekete geçmeye davet ediyoruz" diyen Kıran, "Bu, tek bir ülkeyi değil, tüm dünyayı ilgilendiren bir sorundur" dedi.

Dünyada görülen yoksulluğun ancak kolektif eylemle çözülebilecek bir mesele olduğuna dikkat çeken Yavuz Selim Kıran, yoksulluğun ortadan kaldırılmasının bugün, her zamankinden daha önemli bir küresel hedef olarak ortaya çıktığını dile getirdi.

Yoksulluğun, bireyleri yalnızca temel insan haklarından ve onurundan mahrum bırakmakla kalmayıp aynı zamanda eğitim, sağlık hizmetleri ile kişisel ve ekonomik gelişim fırsatlarına erişimlerini de engellediğine vurgu yapan Kıran," Yoksulluğa çözüm bulma konusundaki kararlılığımız, Türkiye'de son yirmi yılda gerçekleştirilen dönüştürücü çabalarla daha da vurgulanmaktadır" ifadelerini kullandı.

Yavuz Selim Kıran, Türkiye'de hükümetin ülkenin güçlü ekonomik büyümesine paralel olarak sosyal koruma politika ve uygulamalarında önemli yapısal değişiklikleri hayata geçirdiğinin altını çizdi.

Türkiye'de sosyal yardım ve hizmetlere ihtiyaç duyan kişilerin büyük oranda sosyal koruma sistemi kapsamına alındığını söyleyen Kıran, ülkedeki yoksulluk oranını önemli ölçüde azaltmayı başardıklarını kaydetti.

Kıran, göreli yoksulluk oranının 2006'da yüzde 20,6 iken, 2022'de yüzde 14,4'e düştüğünü belirtti.

İnsanlığa yönelik köklü değerler ağır saldırı altında"

Ailenin önemine yönelik konuşan Yavuz Selim Kıran," İnsanlığa yönelik köklü değerlerin ağır saldırı altında olduğuna vurgu yaptı.

Kıran, bu saldırıların ailelerin yanı sıra toplumlara da zarar verdiğini, insanlığı, geleceği ve toplumsal dokuyu doğrudan tehdit ettiğini kaydetti.

Kıran, aileyi korumanın insanlığı ve tüm insanlığın geleceğini korumak anlamına geldiğini vurguladı. Kıran konuşmasında ayrıca giderek artan küresel baskılar karşısında aile kurumunun korunması konusunda da çağrıda bulundu. - ANKARA