Aile Hukuku Düzenlemeleri Meclise Sunulacak

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, aile hukuku üzerine yapılacak düzenlemelerin kısa süre içinde TBMM'ye sunulacağını açıkladı. Yeni arabuluculuk sistemi ile boşanma davalarının daha hızlı sonuçlanması ve aile kurumunun korunması hedefleniyor.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Aile hukukuyla ilgili düzenlemeleri kısa süre içerisinde Meclisimizin takdirine arz edeceğiz." dedi.

Tunç, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yeni yargı paketlerinin Meclis gündemine gelip gelmeyeceğinin sorulması üzerine Tunç, 4. Yargı Reformu Strateji Belgesinde yer alan hedefleri anlattı. Tunç, belgede yer alan hedefler doğrultusunda hazırlanan 10. Yargı Paketi'nin TBMM Genel Kurulunda yasalaştığını hatırlattı.

Kanunla, cezasızlık algısının ortadan kaldırılması amacıyla denetimli serbestlikte yapılan düzenlemeyi aktaran Tunç, "Artık bundan sonra 1 yıllık maktu denetimli serbestlik süresinden yararlanabilmek için kişiler, koşullu salıverme süresine ne kadar gün kalmışsa bunun onda birini cezaevinde yatmak zorunda. Dolayısıyla sadece imza atıp cezaevinin kapısından geri dönmek yok. Suç işleyen, bunun karşılığını, basit suç da olsa görmüş olacak." diye konuştu.

Tunç, iki yılın altında hapis cezası gerektiren suçlardan hükümlülerin de cezaevinde bulunmak zorunda olacağını, bir ay ceza alanın en az 5 gün cezaevinde kalacağını dile getirdi.

Özel infaz hükümlerinin de kapsamının genişletildiğine işaret eden Tunç, konutta infaz, hafta sonu infazla ilgili değişikliklere gidildiğini kaydetti. Bakan Tunç, bu düzenlemelerin insani olduğunu vurguladı.

Adli tıp raporuyla ağır hasta olduğu belirlenen hükümlülerin cezalarının konutta infazına yönelik düzenleme yapıldığını belirten Tunç, mükerrer hükümlülerle ilgili de düzenlemelere gidildiğini ifade etti.

"Şiddet konusunu içermeyen aile hukuku anlaşmazlıklarında dava açmadan önce arabulucuya başvurma imkanı getireceğiz"

Yeni yapılması planlanan düzenlemelere ilişkin de açıklamalarda bulunan Bakan Tunç, şöyle devam etti:

"Aile hukukuyla ilgili düzenlemeleri kısa süre içerisinde Meclisimizin takdirine arz edeceğiz. Özellikle boşanma davalarının uzun sürmemesi, kişilerin bir an önce bir sonraki hayatlarını kurabilmeleri, aile kurumunun zedelenmemesi, çocukların ve kadınların yıpranmaması açısından yeni bir dönem başlatmak istiyoruz. Bu da aile arabuluculuğu ile ilgili husus. Kadına şiddetle ilgili hususlar ayrı, bunların arabuluculuk kapsamında değerlendirilmesi mümkün değil. Ama diğer boşanma davaları ve bunların ferileriyle, tazminat, nafaka konularıyla ilgili olarak aile arabuluculuğu sistemini getirmeyi düşünüyoruz. Aile arabuluculuğunda, şiddet konusunu içermeyen aile hukuku anlaşmazlıklarında dava açmadan önce arabulucuya başvurma imkanı getireceğiz."

Tunç, aile arabulucularının, konusunda uzmanlardan oluşacağını, arabuluculukta anlaşma sağlanamadığında dava açılabileceğini söyledi.

Anlaşmalı boşanma davalarında bir yıllık bekleme süresi kaldırılarak mağduriyetlerin önüne geçilmesini istediklerini dile getiren Tunç, "Aile Yılı"nda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının çalışmalarına katkı sağlamayı hedeflediklerinin altını çizdi.

Bu konudaki teklifin ne zaman TBMM'ye sunulacağının sorulması üzerine Tunç, bu konuda takdirin, milletvekillerinde ve Meclis'te olduğunu ifade ederek, "Muhtemelen ekim ayına kalabilir." dedi.

Bakan Tunç, teklifin Genel Kurul sürecinde 10. Yargı Paketi'nden çıkarılan bilişim suçlarına, trafiğe ilişkin düzenlemelerin de değerlendirileceğini söyledi.

Kovid-19 düzenlemesinin kapsamının genişletilip genişletilmeyeceğine ilişkin soruya karşılık Tunç, bu konuda vatandaşlardan gelen talepler olduğunu hatırlattı. Tunç, bunun Meclisin takdirinde olduğunu ve buna Meclisin karar vereceğini vurguladı.

Tutuklu bulunan ve görevden uzaklaştırılan eski Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın avukatlarının sağlık sorunları gerekçesiyle tahliye talebinde bulunduğunun belirtilmesi üzerine Bakan Tunç, bu konuda Adli Tıp Kurumunun yetkili olduğunu, bunun ilgili kurumlarca değerlendirileceğini bildirdi.

Kaynak: AA / Kemal Karadağ - Politika
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