AİHM Kararına Dışişleri'nden Önemli Açıklama

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, AİHM'nin 'K.V. Mediterranean Tours Limited v. Türkiye' kararı hakkında değerlendirmelerde bulundu. KKTC'deki mülkiyet rejimi ile ilgili siyasi tutuklamaların zamanlı yanıtı olduğunu belirtti.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ( Aihm ) açıkladığı 'K.V. Mediterranean Tours Limited v. Türkiye' kararı hakkında, "Söz konusu kararın, AİHM tarafından defalarca teyit edilmiş olan KKTC'deki mülkiyet rejimi kapsamında yasal faaliyetlerde bulunan KKTC ve üçüncü ülke vatandaşlarına karşı Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından gerçekleştirilen siyasi saikli tutuklamalara zamanlı bir yanıt teşkil ettiğini değerlendiriyoruz" açıklamasında bulundu.

Sözcü Keçeli, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 10 Haziran 2025 tarihinde açıklanan 'K.V. Mediterranean Tours Limited v. Türkiye' kararı tüm unsurlarıyla ayrıntılı şekilde incelenecektir. Bununla birlikte, Taşınmaz Mal Komisyonu'nun çalışmalarının etkin şekilde sürdürülmesi yönünde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) makamları tarafından ortaya konan kararlılığın bir kez daha teyit edilmiş olması önemlidir. Söz konusu kararın, AİHM tarafından defalarca teyit edilmiş olan KKTC'deki mülkiyet rejimi kapsamında yasal faaliyetlerde bulunan KKTC ve üçüncü ülke vatandaşlarına karşı Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından gerçekleştirilen siyasi saikli tutuklamalara zamanlı bir yanıt teşkil ettiğini değerlendiriyoruz. Ayrıca bu kararın, korku yaymayı ve sindirmeyi amaçlayan, Kıbrıs Türk halkının ekonomik refahını hedef alan ve uluslararası hukuku göz ardı eden girişimlere karşı ders niteliğinde olduğu kanaatindeyiz. KKTC makamlarınca konuya ilişkin yapılan açıklamalarda dile getirilen görüşleri paylaşıyor ve destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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