AİHM Kararı, KKTC'nin Mülkiyet Rejimini Teyit Etti

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İnci Keçeli, AİHM'nin 'K.V. Mediterranean Tours Limited v. Türkiye' kararının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kararlılığını ve mülkiyet rejimini desteklediğini açıkladı. Keçeli, kararın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin siyasi saikli tutuklamalarına yanıt teşkil ettiğini vurguladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İnci Keçeli, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) "K.V. Mediterranean Tours Limited v. Türkiye" kararı hakkında açıklama yaptı.

Sözcü Keçeli, kararın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamlarınca ortaya konan kararlığı teyit ettiğini belirterek, "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 10 Haziran 2025 tarihinde açıklanan "K.V. Mediterranean Tours Limited v. Türkiye" kararı tüm unsurlarıyla ayrıntılı şekilde incelenecektir. Bununla birlikte, Taşınmaz Mal Komisyonu'nun çalışmalarının etkin şekilde sürdürülmesi yönünde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) makamları tarafından ortaya konan kararlılığın bir kez daha teyit edilmiş olması önemlidir" ifadelerine yer verdi.

Keçeli'nin açıklamasında kararın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından gerçekleştirilen siyasi saikli tutuklamalara yanıt teşkil ettiğini değerlendirildiğini ve KKTC makamlarınca yapılan açıklamaların desteklendiği vurgulanarak, "Söz konusu kararın, AİHM tarafından defalarca teyit edilmiş olan KKTC'deki mülkiyet rejimi kapsamında yasal faaliyetlerde bulunan KKTC ve üçüncü ülke vatandaşlarına karşı Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından gerçekleştirilen siyasi saikli tutuklamalara zamanlı bir yanıt teşkil ettiğini değerlendiriyoruz. Ayrıca bu kararın, korku yaymayı ve sindirmeyi amaçlayan, Kıbrıs Türk halkının ekonomik refahını hedef alan ve uluslararası hukuku göz ardı eden girişimlere karşı ders niteliğinde olduğu kanaatindeyiz" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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