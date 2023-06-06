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AİHM'den Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ için hak ihlali kararı

Politika Haberleri

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın geçici tutukluluk dönemlerinde avukatlarıyla görüşmelerine getirilen kısıtlamaları hak ihlali olarak değerlendirdi. Karar 1'e karşı 6 oyla verilirken, tek karşı oy Türk yargıç Saadet Yüksel'den geldi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın hak ihlaline ilişkin karar verdi. Karar 1'e karşı 6 oyla verildi. Tek karşı oy Türk yargıç Saadet Yüksel'den geldi.

AİHM gerekçeli kararında, Türk resmi otoritelerinin Demirtaş ve Yüksekdağ'ın avukatlarıyla olan görüşmelerine yönelik kararı yeterince gerekçelendiremedikleri sonucuna vardı.

Mahkeme kararı gereği Ankara, davacıların her birine 5 bin 500 Euro manevi tazminat ile toplam 2 bin 500 Euro mahkeme masrafı ödeyecek.

Demirtaş ve Yüksekdağ hakkında 4 Kasım 2016'da geçici tutuklama kararı verilmiş, mahkeme OHAL çerçevesinde hazırlanan KHK'yı temel alarak, üç ay süreyle, avukatlarıyla görüşmelerine kısıtlama getirmişti. Demirtaş ve Yüksekdağ'ın yaptığı bireysel başvuruda Anayasa Mahkemesi OHAL kapsamında alınan kararı "orantılı" bularak, ihlal olmadığına hükmetmişti. Bunun üzerine Demirtaş ve Yüksekdağ, hak ihlali iddiasıyla AİHM'e başvurmuştu.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Politika

Selahattin Demirtaş Figen Yüksekdağ Aihm Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (5)

Teo Yüksel:

Asıl soru neden bir türk yargıç var AİHM'de? Biz AİHM kararlarını zaten tanımıyoruz Avrupa'nın da bir parçası değiliz. Bu hata derhal düzeltilmelidir.

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sade vatandaş:

aihmde tarafsız ve bağımsız tek bir yargıç var oda türk dersem bilmem inanırmısınız adamlar normal vatandaşı bırak tanınmış sanatçılara bile vize vermiyorlar batılı devletler ülkemize üçüncü sınıf ülke muamelesi yapıyor suç kimde olabilir bir düşünün

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Zamanla Akıllanan Adam:

AİHM KARARLARI ÜLKEMİZ İÇİN BAĞLAYICILIĞINI VE TARAFSIZLIĞINI YİTİRMİŞTİR. ADAM PATIR PATIR TWET ATIYOR NASIL HAK İHLALİ BU

Cevap Yaz3538Yayından Kaldır
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