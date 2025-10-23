Haberler

Ahmet Türk kayyuma gerekçe olan davadan beraat etti

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Ahmet Türk kayyuma gerekçe olan davadan beraat etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ahmet Türk, Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atanmasına gerekçe olan 'örgüt propagandası yaptığı' iddiasıyla yargılandığı davadan beraat etti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada "Ahmet Türk, Türkiye'de barışın ve huzurun sağlanabilmesine katkı sağlayan biri. Böyle bir durum karşısında Ahmet Türk görevine iade edilmeli" ifadelerini kullanmıştı.

Eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, 'örgüt propagandası yaptığı' iddiasıyla yargılandığı davadan beraat etti.

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Ahmet Türk katılmazken, avukatlar Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Mahkeme başkanı, gelen evrakları okumasının ardından mütalaa için savcıya söz verdi.

SAVCI ÜZERİNE ATILI SUÇLAMADAN CEZALANDIRILMASINI TALEP ETTİ

Savcı, mütalaasında Ahmet Türk'ün üzerine atılı suçlamadan dolayı cezalandırılmasını talep etti. Sanık Türk'ün avukatları ise, Ahmet Türk'ün siyasetçi olduğunu ve 2011 yılında yapmış olduğu bir konuşmadan dolayı yargılanmasının kanunsuz olduğunu ifade ederek beraat kararı verilmesini talep etti.

MAHKEME BAŞKANI BERAAT KARARI VERDİ

Avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme başkanı, sanık Ahmet Türk'ün açıklamasının 'ifade özgürlüğü' kapsamında değerlendirildiğini belirterek, suçun unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle beraat kararı verdi.

BAHÇELİ: AHMET TÜRK GÖREVİNE İADE EDİLMELİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada Ahmet Türk'ün görevine iade edilmesi gerektiğini ifade etmişti.

Bahçeli şu ifadeleri kullanmıştı; "Ahmet Türk, Türkiye'de barışın sağlanması için terör örgütüyle diyalogların kurulması konusuna katkı sağlayan biri. Görevine iade edilmeli."

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika
Merkez Bankası faizi yüzde 39,5'e düşürdü

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Bir ilimiz sele teslim! Yollar göle döndü, vatandaşlar önlem almayan belediyeye tepkili

Bir ilimiz sele teslim! Vatandaşlar önlem almayan belediyeye tepkili
Abdullah Öcalan'a neden 'kurucu önder' dedi? Bahçeli ilk kez açıklık getirdi

Öcalan'a neden "kurucu önder" dedi? Bahçeli ilk kez açıklık getirdi
Haberler.com
500

Yorumlar (15)

Haber YorumlarıHikmet Bal:

adalet dediğin MHP ve AKP bin oyuncağı olmuş

Yorum Beğen100
Yorum Beğenme12
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımehmet emin günen:

Olmayan bir suç, beratti olamaz, keyfî bir durum.

Yorum Beğen51
Yorum Beğenme12
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKASIM Sunar:

adalet yerini bulmuş

Yorum Beğen37
Yorum Beğenme22
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet:

bahçeli saolsun

Yorum Beğen49
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMustafa Akgül:

aponun dahi TBMM de konuşmasını talep edenler diğer sanıkların mahkemelerini beraat ettirmeleri gayet normal

Yorum Beğen35
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Tüm 15 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yenidoğan davasında tarihi duruşma başladı! Savcı Yavuz Engin'le ilk yüzleşmede gerginlik

Türkiye'nin kilitlendiği yüzleşme! Duruşmada gerginlik çıktı
Seda Sayan'ın unutamadığı Saadettin Saran anısı: Hülya'nın evinde gördüm...

Seda Sayan'ın unutamadığı Saran anısı: Hülya'nın evinde gördüm...
Survivor'ın yıldızı Nagihan Karadere'ye adeta nazar değdi: Şu halime bakın

Ünlü isme adeta nazar değdi! Son halini gören şaştı kaldı
Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor'a bir ünlü isim daha katıldı

Acun Ilıcalı Duyurdu: Survivor 2026'ya bir ünlü isim daha katıldı
3 ton altın heyecanı! İlçe girişi 25 metre kazıldı

3 ton altın heyecanı! İlçe girişi 25 metre kazıldı
Bir müze daha soyuldu! Yüzlerce altın ve gümüş para çalındı

Bir müze daha soyuldu! Yüzlerce altın ve gümüş para çalındı
Yenidoğan davasında tarihi duruşma başladı! Savcı Yavuz Engin'le ilk yüzleşmede gerginlik

Türkiye'nin kilitlendiği yüzleşme! Duruşmada gerginlik çıktı
Seda Sayan'ın unutamadığı Saadettin Saran anısı: Hülya'nın evinde gördüm...

Seda Sayan'ın unutamadığı Saran anısı: Hülya'nın evinde gördüm...
Survivor'ın yıldızı Nagihan Karadere'ye adeta nazar değdi: Şu halime bakın

Ünlü isme adeta nazar değdi! Son halini gören şaştı kaldı
Türkiye'nin konuştuğu seri katil! 5 kişiyi öldürüp nasıl dışarı çıktı?

Herkes aynı soruyu soruyor: 5 kişiyi öldürüp nasıl dışarı çıktı?
Organik diye sattılar, içinden neler çıktı neler

Organik diye sattılar, içinden neler çıktı neler
Arda Güler İspanyolları hayrete düşürdü

Arda İspanyolları hayrete düşürdü
İstanbul'da bir devrin sonu! Bunu yapan esnafın dükkanı kapatılacak

İstanbul'da bir devrin sonu! Bunu yapan esnafın dükkanı kapatılacak
Yörük kızı, Türk bayrağının halini gözyaşları içinde anlattı: Neden müdahale edilmiyor?

Türk bayrağının halini gözyaşları içinde anlattı
Okan Buruk'un eski eşi Nihan Akkuş'tan maç sonu bomba yorum: Bence uzaylı

Okan Buruk'un eski eşi Nihan Akkuş'tan maç sonu bomba yorum: Bence...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.