Ahmet Türk kayyuma gerekçe olan davadan beraat etti

Eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, 'örgüt propagandası yaptığı' iddiasıyla yargılandığı davadan beraat etti.

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Ahmet Türk katılmazken, avukatlar Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Mahkeme başkanı, gelen evrakları okumasının ardından mütalaa için savcıya söz verdi.

SAVCI ÜZERİNE ATILI SUÇLAMADAN CEZALANDIRILMASINI TALEP ETTİ

Savcı, mütalaasında Ahmet Türk'ün üzerine atılı suçlamadan dolayı cezalandırılmasını talep etti. Sanık Türk'ün avukatları ise, Ahmet Türk'ün siyasetçi olduğunu ve 2011 yılında yapmış olduğu bir konuşmadan dolayı yargılanmasının kanunsuz olduğunu ifade ederek beraat kararı verilmesini talep etti.

MAHKEME BAŞKANI BERAAT KARARI VERDİ

Avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme başkanı, sanık Ahmet Türk'ün açıklamasının 'ifade özgürlüğü' kapsamında değerlendirildiğini belirterek, suçun unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle beraat kararı verdi.

BAHÇELİ: AHMET TÜRK GÖREVİNE İADE EDİLMELİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada Ahmet Türk'ün görevine iade edilmesi gerektiğini ifade etmişti.

Bahçeli şu ifadeleri kullanmıştı; "Ahmet Türk, Türkiye'de barışın sağlanması için terör örgütüyle diyalogların kurulması konusuna katkı sağlayan biri. Görevine iade edilmeli."