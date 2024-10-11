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Ahmet Türk'e açıkça soruldu: Yeni bir çözüm süreci başlar mı?

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Bir süredir kulislerde dolaşan "yeni bir çözüm süreci" dedikodularının ardından Kürt siyasetçi ve Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Türk'ten de dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Türk, ""Yeni bir açılım-çözüm süreci başlar mı?" sorusuna "Bilemiyoruz. Zaman gösterecek. Bu açıklamaları ne değersiz görelim ne de abartalım" yanıtını verdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Meclis açılışında DEM Parti sıralarına giderek tokalaşmasının ardından grup toplantısında yaptığı "Uzattığım el, gelin Türkiye partisi olun, gelin teröre cephe alın temenni ve teklifidir" açıklaması ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın grup toplantısındaki "Cumhur İttifakı'nın uzattığı elin değerinin muhatapları tarafından anlaşılmasını ümit ediyoruz. Beklentimiz, hiçbir ayrım yapmadan meclisteki tüm siyasi partilerin de bu yaklaşımla hareket etmesidir" sözlerinin ardından "Yeni bir çözüm süreci mi geliyor?" tartışmaları gündeme geldi.

YENİ BİR ÇÖZÜM SÜRECİ Mİ BAŞLIYOR?

Kürt siyasetçi ve Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Türk, "Yeni bir açılım-çözüm süreci başlar mı?" sorusuna "Bilemiyoruz. Zaman gösterecek. Bu açıklamaları ne değersiz görelim ne de abartalım" yanıtı verdi.

"KUCAKLAYICI BİR POLİTİKA ŞART"

Sözcü'den Aytunç Erkin'in sorularını yanıtlayan Türk, yapılan açıklamalara değer verdiklerini belirterek, "Kürtlerin bir halk olduğunu, hakları olduğunu içselleştiremezseniz hiçbir şey çözemezsiniz. İkincisi; Ortadoğu'nun ateş çemberi içinde olduğu bir dönemde kucaklayıcı bir politika şart. Biz de buna katılıyoruz. Demokratik bir anayasa gerekli! Bu sadece sözde olmaz. Bir tarafta siyasilerin toplumu da hazırlaması lazım. Toplumu, medyasıyla hazırlayamazsınız çözemezsiniz. Samimiyet testinden geçilmesi gerekiyor" dedi.

"KÜRTLER DE BU İŞİN SİLAHLA ÇÖZÜLEMEYECEĞİNİ GÖRDÜ"

Bir merhabalaşmanın olduğunu ve bu açıklamalara değer verdiklerini ifade eden Türk, "Siyasetçilerin birbirleriyle sohbet edeceği bir ortamın olması değerli. Kürtler de bu işin silahla çözülemeyeceğini görmeye başladı. Atılacak doğru adımlar sonucunda sıkıntı da olmaz" diye devam etti.

"BİZ TÜRKİYE PARTİSİYİZ"

"Biz başından bu yana Türkiye partisiyiz" diyen Ahmet Türk, "Türkiye'nin gerçeklerini ortaya koymak da bir sorumluluktur. Farklı kimlikler, inançlar var... Bunu savunduğunuz zaman Türkiye partisi olmaktan çıkıyor musunuz? Hayır! Demokratik bir cumhuriyet için bunları tartışmak gerekir. Bunları söylediğiniz zaman 'bölücüsünüz' deniyor. 33 yıldır siyasetin içindeyim. Toplumu ortak değerlerde buluşturmaktan başka bir düşüncemiz olmadı" şeklinde konuştu.

Ahmet Türk'e açıkça soruldu: Yeni bir çözüm süreci başlar mı?
Kaynak: Haberler.com / Politika

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