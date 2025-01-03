Üye Girişi
Haberler
Aralık ayı enflasyonu açıklandı! İşte memur ve emeklinin zam oranı
Aralık ayı enflasyonu açıklandı! İşte memur ve emeklinin zam oranı
2025 yılında hangi memur ne kadar alacak? İşte kalem kalem yeni maaşlar
Hangi memur ne kadar alacak? İşte kalem kalem yeni maaşlar
Ferdi Tayfur'un cenazesi İstanbul'a getirildi
Ferdi Baba'nın naaşı İstanbul'da
3 gün boyunca işkence edilen şahıs: 11 duruşma görüldü, suçlular cezasını çeksin
3 gün boyunca işkence edilip böcek yedirilen genç isyan etti

Ahmet Türk, Bahçeli ziyareti sonrası ilk kez konuştu

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHP lideri Bahçeli'yi ziyaret eden DEM Parti heyetinde yer alan Ahmet Türk görüşme sonrasında ilk kez konuştu. Bahçeli'nin kendilerini çok iyi karşıladığını belirten Türk, "Çok iyi bir tutumu vardı. Gerçekten sayın Bahçeli'nin tutumunu görünce insan şok oluyor. Artık Kürtlerle Türklerin oturup kendi sorunlarını kendilerinin çözmesi zamanıdır. O da aynı bakışta, aynı yaklaşımı gösterdi" dedi.

28 Aralık Cumartesi günü İmralı'da teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşen DEM Parti heyeti, dün de TBMM'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.

BAHÇELİ GÖRÜŞMESİ SONRASI İLK AÇIKLAMA

40 dakika süren tarihi görüşme kamuoyunda geniş yankı uyandırırken heyette bulunan isimlerden Ahmet Türk toplantı sonrası gazeteci İsmail Saymaz'a dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Türk, "Bahçeli ile görüşmeniz nasıl geçti? Sizi nasıl karşıladı?" sorusuna "Gerçekten çok iyi karşıladı. İnsani ilişkileri çok farklı, yakın, candan. Düşüncelerini açık ifade eden bir tavrı vardı. Birileri bu süreci farklı bir noktaya çekmeye çalışıyor. Bizim tek derdimiz şudur; geçmişte 1000 yıllık Türk-Kürt kardeşliğinin yeniden inşasıdır. Türklerle Kürtlerin dost olması Ortadoğu'daki geleceğini belirler, demokratik bir geleceğe öncülük yapmış olur. Ortadoğu'nun nereye evrileceğini bilmediğimiz bir dönemde Türkler ve Kürtler yeniden kucaklaşmalı. Yeniden kardeşçe ortak bir geleceği oluşturması gerekiyor. Bizim derdimiz budur. Bunun dışında ne belediyeyi ne de seçimleri düşünüyoruz. Elbetteki demokratik bir anayasa, Kürtleri kucaklayan bir anlayış ortaya çıktığı zaman bizim için mesele yok. Kimseyle pazarlığımız yok.

"BU BİR İLK ADIMDIR, İKİNCİ, ÜÇÜNCÜ NASIL OLUR BİLMİYORUZ"

Bizim pazarlığımız bu ülkede demokrasinin kalıcı hale gelmesidir. Buna ihtiyaç var, Orta Doğu'da yarın ne olacağını kimse bilmiyor. Bugün Ortadoğu'da 50 milyonluk bir Kürt nüfusu var ve hepsinin yüzü Türkiye'ye dönük, kendilerini Türkiye'nin bir parçası olarak görüyorlar. Bunu kalıcı hale getirmek lazım. Yani yersiz tartışmalar yapılıyor, henüz işin başlangıcındayız. Neler olacağını nasıl gideceğine dair henüz ortaya çıkmış bir durum yok. Kimseyle de bir pazarlık yok ama şu var ki bu seferki hem gelişmeler Kürtler ve Türklerin bir arada olmasını zorlayan bir süreç, zorunlu kılan bir süreç başka şansımız yok, eskisi gibi çok uç şeyleri gündeme getirmemek gerekir çünkü bir pazarlığa dönüşüyor, seçimle bunun ilgisi yok, bir pazarlık yok. Zaman içerisinde çok açık bir şekilde meclisle kamuoyuyla toplumla partilerle paylaşılacak. Bu bir ilk adımdır, ikinci, üçüncü adım nasıl gelişir biz de bilmiyoruz" yanıtını verdi.

"BAHÇELİ'NİN TUTUMUNU GÖRÜNCE İNSAN ŞOK OLUYOR"

Bahçeli'nin tutumuna da değinen Ahmet Türk "Çok iyi bir tutumu vardı. Gerçekten sayın Bahçeli'nin tutumunu görünce insan şok oluyor, samimi olduğunu da insan fark ediyor. Artık Kürtlerle Türklerin oturup kendi sorunlarını kendilerinin çözmesi zamanıdır. Çok acılı, sancılı süreçler yaşandı. Toplumda bir ayrışmanın bir gerginleşmenin olduğu bir noktada, emperyalizmin tüm güçleriyle Ortadoğu'ya saldırdığı bir noktada kendi meselemizi kendimizin çözmesi gerek. O da aynı bakışta, aynı yaklaşım gösterdi" diye konuştu.

ERDOĞAN İLE GÖRÜŞECEKLER Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşüp görüşmeyecekleri sorusuna da yanıt veren Türk, "Tabii ki bizim hedefimiz bütün siyasi partilerle buluşmaktır. Ama tabii ki bazıları görüşmeyebilir. O bizim meselemiz değil. Birileri randevu vermezse yapacağımız bir şey yok" ifadelerini kullandı.

"ORTA DOĞU'NUN EN SEKÜLER HALKI KÜRTLERDİR"

"Terör örgütü PYD ile görüşecek misiniz?" sorusuna da yanıt veren Ahmet Türk "Yok şu aşamada böyle bir şey yok ama biz isterdik ki Türkiye, PYD ile dostane bir ilişki kursun. Şu çok nettir Ortadoğu'nun en seküler halkı Kürtlerdir. Türkiye'nin Kürtleri kucaklaması Ortadoğu'da etkili bir aktör olmasını sağlar" dedi.

Ahmet Türk, Bahçeli ziyareti sonrası ilk kez konuştu
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika
img

Bugün işe başlayan memur ne kadar maaş alacak?
img

Silah çekip altınları istedi! Kuyumcu fark ettiği gibi dövmeye başladı
img

Orduspor otobüsü Suriye'de ne yapıyor? İşin sırrı çözüldü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Başkan'dan öğrencilerin harçlık derdini bitirecek proje
Başkan'dan öğrencilerin harçlık derdini bitirecek proje
Şehit cenazesini yıkayan gassalın anlattıkları tüyler ürpertti
Şehit cenazesini yıkayan gassalın anlattıkları tüyler ürpertti
Ev sahibi ve kiracıların merak ettiği kira zam oranı belli oldu
Milyonların merak ettiği kira zam oranı belli oldu
Ferdi Tayfur'un vefatı sonrası Necla Nazır'dan ilk sözler
Ferdi Tayfur'un vefatı sonrası Necla Nazır'dan ilk sözler
Afganistan ve Pakistan sınır güçleri arasında çatışma yaşandı
Gözler Suriye'ye çevrilmişken gece yarısı 2 ülke arasında savaş çıktı
Ferdi Tayfur'a benzerliğiyle dikkat çeken gençle ilgili skandal video! Gözaltına alındı
Ferdi Tayfur'a benzerliğiyle dikkat çeken gencin skandal görüntüleri

Son Dakika Haberleri

Nasrettin Hoca fıkraları! En komik Nasrettin Hoca fıkraları nelerdir? GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 3 OCAK | Çeyrek altın, gram altın fiyatları ne kadar? Die With A Smile şarkı sözleri | Die with a smile şarkı sözleri nedir? En düşük emekli ve memur emeklisi maaşı ne kadar oldu? 2025 Zamlı maaşlar ne zaman yatar? İngilizce "seni seviyorum" demenin farklı yolları nelerdir? İngilizce en etkileyici romantik cümleler nelerdir? Kamyon arkası sözleri | 2025 yılına damga vuracak komik, duygusal, ilginç kamyon arkası sözleri! 2025 en komik kamyon arkası sözleri nelerdir? İngilizce aşk sözleri! En anlamlı, özel, duygusal İngilizce aşk sözleri | En güzel İngilizce romantik aşk sözleri nelerdir? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 2 Ocak döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? 3 OCAK BİM AKTÜEL KATALOĞU! 3 Ocak Cuma BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler var? BİM aktüel elektronik ürünler neler? Talha Siraç Ünlü kimdir? Kuran-ı Kerim'e neden bastı, tutuklandı mı? Engelli aylığı ve 65 yaş aylığı ne kadar? 2025 Ocak engelli aylığı kaç TL oldu?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.