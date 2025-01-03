Ahmet Türk, Bahçeli ziyareti sonrası ilk kez konuştu

28 Aralık Cumartesi günü İmralı'da teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşen DEM Parti heyeti, dün de TBMM'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.

BAHÇELİ GÖRÜŞMESİ SONRASI İLK AÇIKLAMA

40 dakika süren tarihi görüşme kamuoyunda geniş yankı uyandırırken heyette bulunan isimlerden Ahmet Türk toplantı sonrası gazeteci İsmail Saymaz'a dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Türk, "Bahçeli ile görüşmeniz nasıl geçti? Sizi nasıl karşıladı?" sorusuna "Gerçekten çok iyi karşıladı. İnsani ilişkileri çok farklı, yakın, candan. Düşüncelerini açık ifade eden bir tavrı vardı. Birileri bu süreci farklı bir noktaya çekmeye çalışıyor. Bizim tek derdimiz şudur; geçmişte 1000 yıllık Türk-Kürt kardeşliğinin yeniden inşasıdır. Türklerle Kürtlerin dost olması Ortadoğu'daki geleceğini belirler, demokratik bir geleceğe öncülük yapmış olur. Ortadoğu'nun nereye evrileceğini bilmediğimiz bir dönemde Türkler ve Kürtler yeniden kucaklaşmalı. Yeniden kardeşçe ortak bir geleceği oluşturması gerekiyor. Bizim derdimiz budur. Bunun dışında ne belediyeyi ne de seçimleri düşünüyoruz. Elbetteki demokratik bir anayasa, Kürtleri kucaklayan bir anlayış ortaya çıktığı zaman bizim için mesele yok. Kimseyle pazarlığımız yok.

"BU BİR İLK ADIMDIR, İKİNCİ, ÜÇÜNCÜ NASIL OLUR BİLMİYORUZ"

Bizim pazarlığımız bu ülkede demokrasinin kalıcı hale gelmesidir. Buna ihtiyaç var, Orta Doğu'da yarın ne olacağını kimse bilmiyor. Bugün Ortadoğu'da 50 milyonluk bir Kürt nüfusu var ve hepsinin yüzü Türkiye'ye dönük, kendilerini Türkiye'nin bir parçası olarak görüyorlar. Bunu kalıcı hale getirmek lazım. Yani yersiz tartışmalar yapılıyor, henüz işin başlangıcındayız. Neler olacağını nasıl gideceğine dair henüz ortaya çıkmış bir durum yok. Kimseyle de bir pazarlık yok ama şu var ki bu seferki hem gelişmeler Kürtler ve Türklerin bir arada olmasını zorlayan bir süreç, zorunlu kılan bir süreç başka şansımız yok, eskisi gibi çok uç şeyleri gündeme getirmemek gerekir çünkü bir pazarlığa dönüşüyor, seçimle bunun ilgisi yok, bir pazarlık yok. Zaman içerisinde çok açık bir şekilde meclisle kamuoyuyla toplumla partilerle paylaşılacak. Bu bir ilk adımdır, ikinci, üçüncü adım nasıl gelişir biz de bilmiyoruz" yanıtını verdi.

"BAHÇELİ'NİN TUTUMUNU GÖRÜNCE İNSAN ŞOK OLUYOR"

Bahçeli'nin tutumuna da değinen Ahmet Türk "Çok iyi bir tutumu vardı. Gerçekten sayın Bahçeli'nin tutumunu görünce insan şok oluyor, samimi olduğunu da insan fark ediyor. Artık Kürtlerle Türklerin oturup kendi sorunlarını kendilerinin çözmesi zamanıdır. Çok acılı, sancılı süreçler yaşandı. Toplumda bir ayrışmanın bir gerginleşmenin olduğu bir noktada, emperyalizmin tüm güçleriyle Ortadoğu'ya saldırdığı bir noktada kendi meselemizi kendimizin çözmesi gerek. O da aynı bakışta, aynı yaklaşım gösterdi" diye konuştu.

ERDOĞAN İLE GÖRÜŞECEKLER Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşüp görüşmeyecekleri sorusuna da yanıt veren Türk, "Tabii ki bizim hedefimiz bütün siyasi partilerle buluşmaktır. Ama tabii ki bazıları görüşmeyebilir. O bizim meselemiz değil. Birileri randevu vermezse yapacağımız bir şey yok" ifadelerini kullandı.

"ORTA DOĞU'NUN EN SEKÜLER HALKI KÜRTLERDİR"

"Terör örgütü PYD ile görüşecek misiniz?" sorusuna da yanıt veren Ahmet Türk "Yok şu aşamada böyle bir şey yok ama biz isterdik ki Türkiye, PYD ile dostane bir ilişki kursun. Şu çok nettir Ortadoğu'nun en seküler halkı Kürtlerdir. Türkiye'nin Kürtleri kucaklaması Ortadoğu'da etkili bir aktör olmasını sağlar" dedi.