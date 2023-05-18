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Ahmet Özyürek, yorulmadan çalışmaya devam edeceğini söyledi

Ahmet Özyürek, yorulmadan çalışmaya devam edeceğini söyledi

Politika Haberleri

Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP) tekrar Sivas Milletvekili seçilen Ahmet Özyürek, Sivas için yorulmadan çalışmaya devam edeceğini belirtti.

14 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonucu Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP) tekrardan Sivas Milletvekilli seçilen Ahmet Özyürek teşekkür mesajı yayımladı.

Özyürek; sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda Sivas için yorulmadan çalışmaya devam edeceğini dile getirdi.

Özyürek; "Bizleri, teveccühünü esirgemeden bir kez daha Sivas'ımızdan 28. Dönem Milletvekili seçerek onurlandıran her bir hemşerimize ve bu süreçte hep birlikte, gayretle çalıştığımız İl ve İlçe Başkanlıklarımızda, Ülkü Ocakları'mızda ve KAÇEP teşkilatlarımızdaki tüm dava arkadaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Destekleriniz ve dualarınız ile yeni dönemde de Gazi Meclis'imizde Sivas'ımız için çalışmalarımıza yılmadan, yorulmadan devam edeceğiz. Her şeyden önce Türkiye" dedi. - SİVAS

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Milliyetçi Hareket Partisi Ahmet Özyürek Milletvekili Sivas Politika Haberler

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