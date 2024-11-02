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Ahmet Özer'e desteğe gitmeyen Burcu Köksal'dan zehir zemberek sözler

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Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Ahmet Özer'in yerine kayyum atanması sonrası Esenyurt'ta düzenlenen mitinge katılmaması hakkında, "Nerede ne zaman olacağımı başkaları değil ben bilirim. Gel deyince gelen git deyince giden sorgulamadan hareket edenlerden olmadım. Bizi kendinizle karıştırmayın" dedi.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması sonrası Esenyurt'ta düzenlenen mitinge katılmaması hakkında sessizliğini bozdu.

"NEREDE NE ZAMAN OLACAĞIMI BEN BİLİRİM"

Açıklamasına "Afyonkarahisar Belediyesini nasıl ve kiminle yöneteceğime Afyonkarahisar halkıyla birlikte karar veririm" diyerek başlayan Köksal, "Doğrularımı söylemekten hiçbir zaman çekinmem. Nerede ne zaman olacağımı başkaları değil ben bilirim. Gel deyince gelen git deyince giden sorgulamadan hareket edenlerden olmadım. Bizi kendinizle karıştırmayın" ifadelerine yer verdi.

"BENİM MİLLEYETÇİLİĞİMİ SORGULAMAK..."

Sözlerinin devamında çözüm sürecinde yaşananlara ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin teröristbaşı Abdullah Öcalan'a yaptığı çağrıya atıfta bulunan Köksal, "Habur'da davulla zurnayla teröristleri karşılayanların, bebek katili Apo'nun Gazi Meclise çağrılmasına 'aman beni görevden alırlar' diye tek kelime edemeyenlerin, sümüklü FETÖ'nün önünde fotoğraf çektirmek için birbirini ezip sıraya girenlerin benim milliyetçiliğimi sorgulamak haddi de değildir hakkı da değildir. Milliyetçiliğimin zekatı bile size fazla gelir" dedi.

İşte Köksal'ın o paylaşımı;

Ahmet Özer'e desteğe gelmeyen Burcu Köksal'dan zehir zemberek sözler

Ahmet Özer'e desteğe gitmeyen Burcu Köksal'dan zehir zemberek sözler
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (58)

Haber YorumlarıSuat:

İşte beklediğimiz cevap.

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Haber YorumlarıKralçıplak:

Aferim ama seni chp de çok barındırmazlar onlar gibi kukla değilsin

Yorum Beğen277
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Haber YorumlarıLetgohesap null:

Görmeyenleri not alın örneğin Tanju özcan. Bu adam cumhurbaşkanı olacak adam !!

Yorum Beğen190
Yorum Beğenme45
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Haber YorumlarıMASUMANE3438:

geleceğin Cumhurbaşkanı

Yorum Beğen159
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Haber Yorumlarısade vatandaş:

o kadar vatan millet sevdalısın seçilmek için ahlaki değerlerine taban tabana zıt bir partiyi kullanıp seçilmek sonrabu partinin yaptıklarını gevrek gevrek konuşarak eleştirmek ne kadar ahlakidir bunları seçime girmeden önce söyleyebilirmiydin birinin dediği gibi atı alan afyonu geçti

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Haber YorumlarıEjder Kara:

Yeri MHP ama kendisi bilir.

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Haber YorumlarıYasin Şenol:

Hanımefendi iyi güzel söylüyorsun ama unuttuğun bişey var yarın öbür gün çıkıpta hdp biri sana benim oylarımla seçildin derse ne cevap vereceksin partin PKK iş birliği tutuyor gidin siz kendi seçmeninizi kandırın

Yorum Beğen65
Yorum Beğenme86
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Haber YorumlarıSeyfi İyigör:

Helal Başkana …..

Yorum Beğen100
Yorum Beğenme19
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Haber YorumlarıAlparslan Türkdoğan:

Bu kin ve nefret neden. Kurtuluş Savaşını İngilizlere karşı yaptık, onbinlerce insan öldü, ama savaştan sonra Mustafa Kemal İngiliz kıralını Dolmabahçe sarayında ağırladı.

Yorum Beğen57
Yorum Beğenme17
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Haber YorumlarıHuso Musu:

yüzde ellinin üzerinde geldi gelemeyen daha çok derken?ne diyor bu adam? chp nin yüzde 40 ını hdpkk lılar ele geçirmiş allah kalan yüzde 60 asıyrılmayı ve yonetime gecmeyi nasip etsin inş...

Yorum Beğen23
Yorum Beğenme22
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