Ahmet Özal, Kılıçdaroğlu ile anlaştı: Her şekilde destekleyeceğiz

Seçmenler tarafından 1361 imza toplayınca Cumhurbaşkanı adayı olamayan Ahmet Özal, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla sürpriz bir görüşme gerçekleştirdi. CHP Genel Merkezi'nde gerçekleşen görüşmenin ardından Haberler.com'a konuşan Özal, Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini belirtti. Özal "Seçimler sırasında ve sonrasında her şekilde destekleyeceğiz." dedi.

Türkiye İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olan Ahmet Özal, 100 bin imza toplayamadı. Seçmenler tarafından 1361 imza toplayabilen Özal, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) açıkladığı 4 Cumhurbaşkanı adayı arasında yer alamadı.

CHP GENEL MERKEZİ'NDE SÜRPRİZ GÖRÜŞME

Ahmet Özal'ın bundan sonraki süreçte ne yapacağı merak konusu olurken, bugün dikkat çeken bir gelişme yaşandı. CHP Genel Merkezi'nde Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Ahmet Özal sürpriz bir görüşme gerçekleştirdi.

GÖRÜŞME TEKLİFİ CHP'DEN GELDİ

Ahmet Özal'ın seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verme konusunda anlaştıkları öğrenildi. Ziyaretin detaylarını Haberler.com'a anlatan Ahmet Özal, görüşme teklifinin CHP'den geldiğini belirtti.

"RAHMETLİ BABAM DA KEMAL BEY'İ ÇOK SEVERDİ"

Gün içerisinde kendisini CHP'den aradıklarını söyleyen Özal, "Daha önce de birkaç defa görüştük. Bugün aradılar. Güzel bir görüşme oldu." ifadelerini kullandı. Kemal Kılıçdaroğlu ile zaman zaman görüştüklerini kaydeden Özal, "Rahmetli babam da Kemal Bey'i çok severdi. Zamanında birlikte çalışmışlardı." dedi.

"KILIÇDAROĞLU'NU DESTEKLEYECEĞİZ"

Ahmet Özal, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını destekleyeceklerini söyledi. Özal, "Kılıçdaroğlu'nu seçimler sırasında ve sonrasında her şekilde destekleyeceğiz." diye konuştu.