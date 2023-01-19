Ahmet Özal'dan Ümit Özdağ'dan sürpriz ziyaret: Zafer Partisi listelerinden seçime girmek istiyor
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Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada yüzde 25'in üzerinde oy oranına sahip olduklarını söyleyen Teknoloji Kalkınma Partisi Genel Başkanı Ahmet Özal, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'la görüştü. Özal, seçimlere Zafer Partisi listelerinden katılmak istediğini belirtti.
Teknoloji Kalkınma Partisi (TEK) Genel Başkanı Ahmet Özal, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı ziyaret etti. Özdağ'ın TBMM'deki odasında gerçekleşen birebir görüşme yaklaşık yarım saat sürdü.
ZAFER PARTİSİ LİSTESİNDEN SEÇİME KATILMA TALEBİ
Daha önce partisinin oy oranının yüzde 25'in üzerinde olduğunu söyleyen Ahmet Özal, Zafer Partisi listelerinden seçime katılmak istediğini ifade etti. Özdağ'ın bu talebe ne cevap vereceği merak konusu oldu.
"OY ORANI YÜZDE 25'İN ÜZERİNDE"
Ahmet Özal, katıldığı canlı yayında partisinin oy oranlarına ilişkin, "Çok iddialı değil mi dediler. Ben de ayıp olmasın diye bu kadar az söyledim cevabı vermiştim. Kesinlikle baraj sorunumuz yok. Şu anda kendi içimizde yaptığımız anketlere göre Tek Parti'nin oy oranı yüzde 25'in üzerinde." ifadelerini kullanmıştı.