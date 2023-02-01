Uzun süre sonra ortaya çıktı! İşte Ahmet Necdet Sezer'in son hali

Uzun süredir ortalarda görünmeyen 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Atatürkçü Düşünce Derneği'nin düzenlediği ödül gecesinde görüntülendi. Törende bir konuşma yapan Sezer, "Cumhuriyetimiz, demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olarak yaşamaya devam edecek" dedi.

Atatürkçü Düşünce Derneği'nin düzenlediği 2022 Yılı "Yılın Atatürkçüsü" ödülleri sahiplerini buldu. Törendeki en dikkat çeken isim uzun süredir ortalarda görünmeyen 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer oldu.

KISA BİR KONUŞMA YAPTI

Türk siyasetine damga vuran isimlerin başında gelen Sezer, törende bir de ödül takdim etti. Sahnede söz alan ve bir konuşma yapan Sezer, "Yüce Atatürk'ün gösterdiği bilim ve akıl yolunda yürümeye, Anayasamızda belirtilen cumhuriyetimizin, demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olarak yaşamaya devam edeceğini söyleyerek değerli konuklara ödüllerini hepimiz adına takdim ediyorum" dedi.

İşte Sezer'in son hali:



KİTAPÇIK FIRLATMA OLAYI İLE HAFIZALARA KAZINMIŞTI



Eski Cumhurbaşkanı Sezer, 19 Şubat 2001'deki MGK toplantısında Başbakan Bülent Ecevit arasında yaşanan "Anayasa kitapçığı fırlatma" kavgasıyla hafızalara kazınmıştı. Başbakan Ecevit, toplantıyı terk etmesinden kısa bir süre sonra kameraların karşısına geçti ve MGK toplantısında Sezer'in kendisine Anayasa kitapçığını fırlattığını söyledi. Tüm Türkiye'nin izlediği açıklamasında, Sezer'in "terbiye dışı bir üslupla" kendisine ağır ithamlarda bulunduğunu belirten Ecevit, "Ya kendisine aynı üslup içinde yanıtta bulunacaktım veya toplantıyı terk etmek zorunda kalacaktım." ifadesini kullandı.

AHMET NECDET SEZER KİMDİR?

1941'de Afyon'da doğdu. 1958 yılında Afyon Lisesi'ni, 1962'de Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Aynı yıl Ankara'da hâkim adayı olarak göreve başladı. Askerliğini Kara Harp Okulu'nda yedek subay olarak yaptı. Sezer, sırasıyla Dicle ve Yerköy Hâkimlikleri ile Yargıtay Tetkik Hâkimliği görevlerinde bulundu. Medeni Hukuk alanında 1977-1978'de Ankara Hukuk Fakültesi'nde yüksek lisans öğrenimi yaptı.

1983'te Yargıtay üyeliğine seçildi. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Üyesi iken Yargıtay Genel Kurulu'nca belirlenen üç aday arasından cumhurbaşkanı tarafından 1988'de Anayasa Mahkemesi asıl üyeliğine atandı. Sezer, Anayasa Mahkemesi Kurulu'nca da 6 Ocak 1998'de Anayasa Mahkemesi Başkanlığı'na seçildi. 5 Mayıs 2000'de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Türkiye'nin onuncu cumhurbaşkanı olarak seçildi. 16 Mayıs 2000'de başladığı görevini 28 Ağustos 2007 tarihinde tamamladı.