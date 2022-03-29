Ahmet Davutoğlu'nun esnaf ziyaretinde gergin anlar: Davanı satmayacaktın, Erdoğan'a ihanet ettin
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Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, Adana'da esnaf ziyaretinde bulunduğu sırada gergin anlar yaşandı. Bir vatandaş, Davutoğlu'na "Davanızı satmayacaksınız. Erdoğan'a ihanet ediyorsunuz" diye seslenirken, bazıları ise "Sen devlet hainisin" gibi ağır ifadeler kullandı.
Partisinin Adana İl Başkanlığınca merkez Çukurova İlçesi Tellidere Mahallesi'nde düzenlenen açık hava mitingine katılan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, mitingin ardından esnafı ziyaret etti. Davutoğlu, gezisi sırasında bir tatlıcıya da girerek eşi Sare Davutoğlu ile partililere ve vatandaşlara tatlı ikram etti.
Esnaf ziyareti sırasında bazı gergin anlar da yaşandı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde esnaf olduğunu ifade eden bir kişi Davutoğlu'na "Sen devlet hainisin" dedi. Bir başka şahıs ise "Davanızı satmayacaksınız. Erdoğan'a ihanet ediyorsunuz" ifadelerini kullandı.
Davutoğlu, miting sırasındaki konuşmasında, geçen yıl Adana'ya geldiğini ve çiftçilerle bir araya gelerek sıkıntılarını dinlediğini söyledi.
Çiftçinin aradan geçen 1 yılda daha kötü bir duruma düştüğünü belirten Davutoğlu, "Esnaf perişan, işçi perişan, gençlerimiz umutlarını yurt dışında arıyor, emeklilerimiz perişan, Bu kötü gidişe dur demek, milletimizin sözcüsü olmak için yola çıktık ve bunu Allah'ın izniyle başaracağız inşallah." dedi.
İktidara geldiklerinde gençlerin ve çiftçilerin sorunlarına eğileceklerini dile getiren Davutoğlu, "Biz iktidara geldiğimizde önceliğimiz gençlerimiz olacak. Yurt dışına gitme telaşında olan gençlerimize ve özellikle genç çiftçilerimize karşılıksız hibe vereceğiz. Başbakanken bunun sözünü vermiş ve 20 bin dolar demiştim. Şu anki parayla 250 bin lira. İktidara geldiğimizde en azından 250 bin lira karşılıksız hibe vererek, genç çiftçilerimizi Çukurova'nın bu aziz topraklarını yeniden ayağa kaldırmak için teşvik edeceğiz." ifadelerini kullandı.