Ahmet Davutoğlu'ndan Gazze Mesajı: 'İnsanın Yüreği Gazze ile Atıyor'

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Şu anda insanlığın yüreği Gazze ile atıyor. Her ırktan, her milletten insan Gazzelilerin yanında." dedi.

Davutoğlu, Kayseri'de bir kafede düzenlenen "Küresel Vicdan" konulu söyleşide, üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

Öğrencilere yaşadıkları coğrafyayı ve çevresindeki ülkeleri iyi tanımaları tavsiyesinde bulunan Davutoğlu, Gazze'de yaşananlara da 7 Ekim tarihini baz alarak bakılmaması ve tarihi süreci iyi bilmek gerektiğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de İsrail'in yaptığı soykırıma destek veren konuşmaları olduğunu belirten Davutoğlu, şunları kaydetti:

"Trump, Uluslararası Ceza Mahkemesini, Uluslararası Adalet Divanını tanımıyor. UNESCO, İnsan Hakları Konseyi küresel vicdandır. Gençler, hangi göreve gelirseniz gelin şu yüreğiniz var ya önce ona sığınacaksınız. Vicdan oradadır. Şu anda insanlığın yüreği Gazze ile atıyor. Her ırktan, her milletten insan Gazzelilerin yanında. Bununla Trump'ın kafasındaki dünya savaşacak. Savaş derken birilerinin silahı yok. O vicdanın silahı yok. Nasıl Vietnam yüzünden Amerikalılar özür dilemek zorunda kalmışsa, siz de 'Gazzelilerin o kanları üzerinde zamanla o Amerikalılara, bütün emperyalistlere de özür dileteceğiz' diyeceksiniz. 'Bizden öncekiler, onlar yapamadılar ama biz özgür Filistin'i gerçekleştireceğiz' diyeceksiniz. 'Yahudiler çok güçlü diyecekler bakmayın' siz. Ben diplomatik hayatımda gördüm ki zekadan, bilgiden ve vicdandan daha güçlü hiçbir şey yoktur."

Konuşmaların ardından soru cevap bölümüne geçilen söyleşide bir gazeteci, "Bir televizyon programında Sayın Cumhurbaşkanı'ndan bir teklif gelirse, görev alabileceğiniz konuşuldu" sorusu üzerine Davutoğlu, şunları söyledi:

"Programda söylediğim cümleleri tekrar edeyim. Ben hayatı ilkeleriyle yaşamış biriyim. Akademik hayatta neyi savunmuşsam, Dışişleri Bakanı ve Başbakanken aynı şeyleri savundum. Ayrıldıktan sonra da aynı şeyleri savundum. 'Siyasi ahlak, yolsuzluklara karşı mücadele, şeffaflık' dedim. Evet orada iki şeyi vurguladım. Ülkenin başında kim olursa olsun devlet darda millet sıkıntıda dendiğinde, yardım talep edildiğinde elimden geleni arkama koymam, her şeyi yaparım. Başbakanlıktan ayrıldığımda 'nefsimi ayaklar altına alıyorum' demiştim. Şimdi de o günkü şeyi söylüyorum, nefsimi ayaklar altına alırım. Eğer devlete ve millete bir katkım olacaksa bunu seferberlik ve vatanperverlik addeder gereğini yaparım."