Ahmet Davutoğlu'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sert tepki: Kendi grubunu toplamakta bile acziyet duyan genel başkan Altılı Masa'yı anlayamaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada Genel Kurul'da toplantılara katılmayan milletvekillerine sitem etti. Erdoğan, "Görevinizi yerine getirmezseniz ben de milletim de size hakkını helal etmez." dedi. Ahmet Davutoğlu da Erdoğan'ın bu sözlerine karşılık, "Kendi grubunu toplamakta bile acziyet gösteren bir genel başkan, altı liderin ekipleriyle birlikte sergiledikleri ortak çalışma kültürünü ve disiplinini anlayamaz." yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında konuştu. Muhalefeti eleştirip gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, daha sonra partisinin vekillerine de sitem etti.

"BEN DE HAKKIMI HELAL ETMİYORUM"

Genel Kurul'daki toplantılara katılmayan vekillere seslenen Erdoğan, "Burada üzülerek bir şeyi söylemek istiyorum; grubumuzun maalesef Genel Kurul'da toplantılara katılmada sıkıntı yarattığını dün öğrendim. Bu beni ciddi manada üzdü. Bu millet kendi kasasından maaşı veriyor ve bu maaşla, milletvekili arkadaşlarımız bu görevi yapıyor. Genel Kurul'da eğer yoklamalarda benim milletvekili arkadaşlarım bulunmazsa bu millet hakkını sizlere helal etmez. Kim gelmediyse ben de hakkımı helal etmiyorum. Bu sıradan bir olay değil. Eğer milletvekili olmuşsan burada görevini hakkıyla yerine getireceksin. Aldığınız maaşlar haramdır, bunu da böyle bilin." dedi.

AHMET DAVUTOĞLU ELEŞTİRDİ

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Erdoğan'a tepki gösterdi. Davutoğlu, "Erdoğan, ehliyet ve şahsiyet sahibi kadrolardan toplanamayan milletvekili grubuna kadar düşmüşsün. Kendi grubunu toplamakta bile acziyet gösteren bir genel başkan, altı liderin ekipleriyle birlikte sergiledikleri ortak çalışma kültürünü ve disiplinini anlayamaz." ifadelerini kullandı.