Bakan Yardımcısı Aydın, Adıyaman'daki bayramlaşma töreninde konuştu Açıklaması

Aydın, Adıyaman Polisevi'nde düzenlenen törende, bayramın önemini anlattı.

Ramazanı geride bırakarak bayrama eriştiklerini belirten Aydın, şunları kaydetti:

"Rahmet, mağfiret ve sonu ebedi kurtuluş olan ramazanı geride bırakmanın hüznünü yaşıyoruz. Ama aynı zamanda hem cumaya hem de bayrama ulaşmanın sevincini de yaşıyoruz. Bu sevinci her bayramda olduğu gibi ata topraklarımızda, sıla-i rahim yaparak, dostlarımızla, akrabalarımızla ve hemşehrilerimizle birlikte geçiriyoruz. Bugün hem halkımızla bayramlaşıyor hem de kamu kurum ve kuruluşlarımızın temsilcileriyle, büyük kitlelerle sabahın erken saatlerinden itibaren bayramlaşmalarımızı sürdürüyoruz."

Dünyanın birçok yerinde zulmün yaşandığını aktaran Aydın, "Yakın coğrafyamızda devam eden savaşlar hepimizi derinden üzüyor. Gazze'de, Filistin'de ve dünyanın pek çok yerinde yaşanan zulümleri hepimiz görüyoruz. Diliyoruz ki bu bayram vesilesiyle bu savaşlar sona ersin, zulümler son bulsun. Tüm insanlık için barış ve huzur diliyoruz." diye konuştu.

Aydın, kentte depremlerin ardından yeni şehir inşa edildiğini anlatarak, "Sayın Cumhurbaşkanımız ilk andan itibaren süreci yakından takip etti, elini hiç çekmedi. Bakanlıklarımız başta olmak üzere devletimizin tüm kurumları sahada büyük özveriyle çalıştı. Gerçekten hiçbir ülkenin başaramayacağı büyüklükte bir enkazın altından devlet olarak daha güçlü şekilde çıktık." ifadelerini kullandı.

Protokol üyeleri, daha sonra vatandaşlarla bayramlaştı.

Törene, Vali Osman Varol, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, AK Parti Adıyaman Milletvekilleri Resul Kurt, İshak Şan, Mustafa Alkayış, Hüseyin Özhan, İl Emniyet Müdürü Arzum Nazman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz ve ilgililer katıldı.