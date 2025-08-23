AHİD Derneği 17. Olağan Genel Kurulu'nu Gerçekleştirdi

AHİD Derneği, (Ankaralılar ve Ankara'ya Hizmet Edenler) 17'nci Olağan Genel Kurulu'nu AHİD Genel Merkezi'nde gerçekleştirdi.

AHİD, 17'nci Olağan Genel Kurulu'nu dernek merkezinde üyelerin yoğun katılımıyla gerçekleştirdi. Genel kurul, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Divan heyetinin belirlenmesinin ardından, faaliyet ve denetim raporları okunarak üyeler tarafından oy birliğiyle ibra edildi. Genel kurula mevcut başkan Hilmi Yaman, AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay ve Murat Alparslan, CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker, MHP Ankara Milletvekili Mevlüt Karakaya, İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan, siyasi parti üyeleri, oda başkanları ve dernek üyeleri katılım sağladı.

"Ankara'da adından söz edilen sivil toplumlardan birisi olduk"

AHİD'in hem Ankara'da hem de Türkiye'de adından söz edilen bir sivil toplum örgütü olduğunu ve bunun Ankaralılar sayesinde olduğunu belirten AHİD Genel Başkanı Hilmi Yaman, "Ankara'da adından söz edilen hatta Türkiye'de sivil toplum denildiğinde akla ilk gelen sivil toplumlardan birisi olduk. Bu AHİD sevdalılarının desteği ve katkısı ile oldu. Hem Ankara'da hem Türkiye'de projelerle, seminerlerle, eğitimlerle baş çektik. Özellikle geçtiğimiz dönemde çocuk, kadın ve engelliler üzerinde ciddi projeler yaptık" diye konuştu.

"Ankara, Türk dünyasının başkentidir"

Ankara'nın Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti olmasının yanı sıra Türk dünyasının da başkenti olduğunu, bu yönden Ankara'nın önemli bir konumda yer aldığını ifade eden TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay ise "Ankara, Cumhuriyetin başkenti ve şimdi de Türk dünyasının başkentidir. Türk dünyasının ve Türkiye'nin başkenti olan şehir geçmişten bugüne geleceği dünyasında yansıtıyor. Türk dünyasını bünyesinde yansıtıp ve geleceği hep birlikte inşa etmemiz lazım. Yeşil alan koridoruna ihtiyacımız var. Diğer ülkelerin parklarından bahsediyorum. Diğer ülkelerin başkentlerine gittiğinizde gördüğünüz o parklardan bahsediyorum. Ankara bunu yapmak zorunda. Hedef 100 milyar dolar, 100 milyon turist. Peki Ankara'nın aldığı turist sayısı biliyor musunuz? Hiç düşününüz mü? 2024 yabancı turist sayısından bahsediyorum. 644 bin. Bunun yarısı dışarıdan gelen kendi vatandaşımız. Geriye ne kaldı? 300 bin. Onun yine yarısı da daha düşük gelir seviyesinde turizm amaçlı değil başka amaçla Ankara'ya gelenler. Ne kaldı? 200 bin. Bu ne demek biliyor musunuz? Ankara'nın turizmden aldığı pay koca bir sıfır. Bu Ankara'ya yakışmaz. Ankara'yı cadde merkezine dönüştürmek zorundayız" şeklinde konuştu. - ANKARA