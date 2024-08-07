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HÜDA PAR Ağrı İl Başkanlığı'na İsmail Heniyye'nin dev posteri asıldı

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HÜDA PAR Ağrı İl Başkanlığı binasına, şehit edilen Hamas Büro Şefi İsmail Heniyye'nin 5 metre uzunluğunda dev posteri asıldı. Posterin asılması, kentte yaşayan vatandaşlar tarafından da ilgiyle karşılandı.

HÜDA PAR Ağrı İl Başkanlığı binasına, şehit edilen Hamas Büro Şefi İsmail Heniyye'nin 5 metre uzunluğunda dev posteri asıldı.

Ağrı il merkezindeki Vali Konağı üzerinde yer alan HÜDA PAR Ağrı İl Başkanlığı, teşkilat binasına 5 metre yüksekliğinde ve 2 metre eninde, üzerinde "Allah şehadetini mübarek, makamını ali etsin." yazılı İsmail Heniyye'nin fotoğrafının olduğu bir pankart astı. HÜDA PAR Ağrı İl Başkanı Şaban Gökhan, Filistin direnişini her platformda desteklediklerini ve bu direnişe katkı sunduklarını belirterek, bu adımın parti olarak Filistin direnişinin yanında olduklarının bir göstergesi olduğunu söyledi.

Gökhan, "Şehit İsmail Heniyye'nin posterini parti binamıza asma kararı aldık. Bu posterin asılmasının sembolik anlamı var belki ama gerçekte Filistin davasının yanında olduğumuzu göstermek için önemli. Bu hareketimizle birlikte Filistin halkının direnişini ve Şehit Heniyye'nin mücadelesini onurlandırmak istiyoruz. Bu poster, adalet ve özgürlük mücadelesinin simgelerinden biri olarak halkımızla paylaşmak istediğimiz önemli bir mesajdır." dedi.

Posterin asılması, kentte yaşayan vatandaşlar tarafından da ilgiyle karşılandı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

İsmail Heniyye Hamas Politika Haberler

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