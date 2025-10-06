Ağrı'da Kadınlardan Gazze İçin Sessiz Çığlık Etkinliği

Ağrı'da, Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek ve Özgürlük Filosu Koalisyonu'na destek amacıyla kadınların katılımıyla "Gazze İçin Sessiz Çığlık" etkinliği düzenlendi.

Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen kadınlar, ellerinde Filistin ve Türk bayrakları taşıyarak, boyunlarına kefiye bağladı. Kadınlar, el ele tutuşarak "Gazze İçin Sessiz Çığlık" zinciri oluşturdu. Etkinlikte konuşan AK Parti Ağrı Kadın Kolları Başkanı Zeynep Eldem, Gazze'de yaşanan zulme karşı sessiz kalmadıklarını belirtti.

Eldem, "Duvarlara kanla yazılmış isimler Bir annenin, bir babanın yitik hayali Bir çocuğun hiç göremeyeceği baharı Bir bebeğin hiç yaşayamayacağı çocukluğu... İşte bu acının adı: Gazze. Bugün kadınlar olarak Gazze'nin sessiz çığlığına ses olmak için el ele verdiğimizi tüm dünyaya göstermek adına meydanlardayız." dedi.

81 ilde eş zamanlı olarak oluşturulan zincirin anlamına değinen Eldem, "Bugün 81 ilde kurduğumuz bu zincir, Gazze'de evlatlarını kaybeden anne-babaların zinciridir, öksüz ve yetim bırakılan çocukların zinciridir, insanlığını kaybetmeyen herkesin zinciridir." ifadelerini kullandı.

Gazze'deki kadınların ve annelerin yaşadığı acılara dikkati çeken Eldem, "Biz, 'Yemin ederim eve tek bir torba un getirip, çocuklarımın karnının doyacağını bilsem, ölüme razı olurum' diyen Gazzeli annenin sesi olmak için buradayız. Bu zulmü görmezden gelen herkese soruyorum: Kalbiniz nerede?" diye konuştu.

Kur'an-ı Kerim'in Maide Suresi 32. ayetine atıfta bulunan Eldem, "Yüce Rabbimiz 'Bir insanı öldüren, bütün insanlığı öldürmüş gibidir. Bir canı yaşatan, bütün insanlığı yaşatmış gibidir.' buyuruyor. Gazze, bu ilahi kelamın sarsıcı bir imtihanıdır." dedi.

Eldem, Türkiye'nin Filistin konusunda sergilediği tutuma da değinerek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlılığıyla Türkiye, bu adaletsizlik karşısında sessiz kalmadı. 13 ülkeden 101 vicdan sahibi gönüllünün güvenle ülkelerine dönmelerini sağladı." ifadelerini kullandı.

Kadınların barışın teminatı olduğuna vurgu yapan Eldem, "Bugün Türkiye'den tüm dünyaya tek bir şey söylüyoruz: Barış kadınla mümkündür. Slogan atmıyoruz; vicdanlarımızla haykırıyoruz. Çünkü bazı sessizlikler vardır ki arşı yere indirir. Bizim sessizliğimiz, Gazze'nin en gür çığlığı olacaktır." dedi.

Etkinlik, duaların okunması ve katılımcıların "Nehirden denize özgür Filistin" sloganıyla sona erdi. - AĞRI