ANAHTAR Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Kırıkkale'de esnaf ve partililerle bir araya geldi.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Kırıkkale'de bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Zafer Caddesi'nden yürümeye başlayan Ağıralioğlu, ardından Bankalar Caddesi'ne geçti. Her iki caddede esnafı ziyaret eden Ağıralioğlu, vatandaşların sorunlarını dinledi. Ağıralioğlu'nun Kırıkkale'deki son durağı ise Anahtar Parti İl Başkanlığı binası oldu. Burada partililerle bir araya gelen Ağıralioğlu, "Anahtar Parti'mizin tanınırlığı az. Yüzde 40'lara daha yeni geldi. Bu tanınırlığı artırmak için esnaf ziyaretlerimizin faydası var. Gezilerin tanınırlığımıza katkısı oluyor. Kırıkkale'yi de çok iyi gördüm. Buradan bir mebus rahatlıkla alacağız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı