Haberler

Ağıralioğlu, Kırıkkale’de esnaf ve partililerle bir araya geldi

Ağıralioğlu, Kırıkkale’de esnaf ve partililerle bir araya geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ANAHTAR Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Kırıkkale’de esnaf ve partililerle bir araya geldi.

ANAHTAR Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Kırıkkale'de esnaf ve partililerle bir araya geldi.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Kırıkkale'de bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Zafer Caddesi'nden yürümeye başlayan Ağıralioğlu, ardından Bankalar Caddesi'ne geçti. Her iki caddede esnafı ziyaret eden Ağıralioğlu, vatandaşların sorunlarını dinledi. Ağıralioğlu'nun Kırıkkale'deki son durağı ise Anahtar Parti İl Başkanlığı binası oldu. Burada partililerle bir araya gelen Ağıralioğlu, "Anahtar Parti'mizin tanınırlığı az. Yüzde 40'lara daha yeni geldi. Bu tanınırlığı artırmak için esnaf ziyaretlerimizin faydası var. Gezilerin tanınırlığımıza katkısı oluyor. Kırıkkale'yi de çok iyi gördüm. Buradan bir mebus rahatlıkla alacağız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Hermon Dağı'nın zirvesinden tehdit savurdu: İran'daki rejimi yenmeye çok yakınız

Dağın zirvesinden tehdit savurdu! Hedefinde bakın hangi ülke var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Piyasalar İran'ın hamlesiyle sarsıldı! Petrol 100 doları aştı

Piyasalar bu haberle sarsıldı
Rize'de denize iniş yapan uçağın pilotu, AB'de üst düzey diplomatmış

Rize'de denize inen uçağın pilotun kimliğine bakın
Norveç Kralı 5. Harald için Oslo'da cenaze töreni düzenlendi

Avrupa ülkesinde krala veda
Babasının boğazını sıkıp haykırdı: Para isteyince vereceksin

Böyle evlat olmaz olsun! Sokak ortasında infial yaratan görüntü
Bodrum’da deniz börülcesi hasadı sofraya taşındı

Bodrum’da deniz börülcesi hasadı sofraya taşındı
Türkiye'nin gıda devi konkordato ilan etti! Mahkemeden 3 aylık mühlet kararı

Krizi aşamadılar! Türkiye'nin gıda devi konkordato ilan etti
Usta oyuncuya büyük vefasızlık! Son yolculuğuna bir avuç insan uğurladı

Usta oyuncuyu son yolculuğuna bir avuç insan uğurladı