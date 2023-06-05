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Afyonkarahisar İl Genel Meclisi Haziran Ayı Toplantıları Başladı

Afyonkarahisar İl Genel Meclisi Haziran Ayı Toplantıları Başladı

Politika Haberleri

İGM Başkanı Burhanettin Çoban, seçimlerin değerlendirmesini yaparak halkın iradesinin üstünde bir güç olmadığını belirtti. Toplantının ardından Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili Togg, meclis üyelerine tanıtıldı.

Afyonkarahisar İl Genel Meclisi haziran ayı olağan toplantıları başladı.

İlk oturumun açılışında konuşan İGM Başkanı Burhanettin Çoban, seçimlerin değerlendirmesini yaptı.

Çoban, halkın iradesinden daha üstün bir güç olmadığını belirterek, "Halk, 14 Mayıs'ta kendini 5 yıl boyunca TBMM'de temsil edecek kişileri vekaleten Meclis'e gönderdi. Aynı zamanda Cumhurbaşkanını da seçmek için sandığa gitti." ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmasının ardından gündem maddeleri meclis üyelerine okunarak, ilgili komisyonlara havale edildi.

Toplantının ardından Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili olan Togg, İl Genel Meclisi üyelerine tanıtıldı. Meclis üyeleri aracı inceleyerek, tur attı.

Kaynak: AA / Mustafa Bayer - Politika

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