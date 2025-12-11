Bakan Güler: Ülkemiz hangi isim altında olursa olsun terör yapılanmasının devamına izin vermeyecektir

'AFRİN'DE TERÖRİSTLERİN DÖŞEMEŞ OLDUĞU MAYINLARI TEMİZLİYORUZ'

Ardından Bakan Güler, milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Bakan Güler, mera yasakları, kontrol noktaları, kara mayınları ve yol noktalarının kaldırılması ile ilgili çok fazla soru geldiğini belirterek, "Bu konuda tabii ki yalnızca yetkili olan ben değilim, İçişleri Bakanımız ancak Suriye ve Irak'ta durumun düzelmesine paralel olarak en azından bu yol kontrol noktalarının belirli sayıda azaltılması mutlaka yapılacaktır. Hakkari ve Şırnak'ta bu önümüzdeki yıl meraların yasaklarıyla ilgili mutlaka bir gelişme sağlanacak, onları da sizlere duyuracağız. Kara mayınlarının temizlenmesiyle ilgili özellikle Hakkari ve Şırnak'ta, sınır bölgelerinde veya Suriye'deki sınır bölgesinde örneğin bir milletvekilimiz bugün sordu, 'Afrin'de ne yapıyorsunuz?' diye. Biz Afrin'de sivil vatandaşların emniyetle geri dönebilmeleri için teröristlerin döşemiş olduğu mayınları temizlemekle ve tünelleri kapatmakla uğraşıyoruz. İnşallah, onları da bitirdiğimiz zaman Afrin'deki vatandaşlarımız emniyetle kendi evlerine barklarına dönebilecekler" ifadelerini kullandı.

BÜTÇE KABUL EDİLDİ

Genel Kurul'da Meclis Başkanvekili Pervin Buldan, Milli Savunma Bakanlığı ile ona bağlı kuruluşların 2026 Yılı Bütçesi tekliflerini ayrı ayrı okuttu. Oylama sonucunda bakanlığın bütçesi kabul edildi. Meclis Başkanvekili Buldan, birleşimi yarın saat 11.00'de toplanmak üzere kapattı.