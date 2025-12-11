Haberler

Bakan Güler: Ülkemiz hangi isim altında olursa olsun terör yapılanmasının devamına izin vermeyecektir

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanı Güler, Afrin'de teröristlerin döşemiş olduğu mayınları temizleyerek sivil vatandaşların güvenli bir şekilde geri dönmelerini sağlamak için çalıştıklarını bildirdi. Ayrıca, Hakkari ve Şırnak'ta mera yasakları ve yol kontrol noktalarının azaltılacağı müjdesini verdi.

'AFRİN'DE TERÖRİSTLERİN DÖŞEMEŞ OLDUĞU MAYINLARI TEMİZLİYORUZ'

Ardından Bakan Güler, milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Bakan Güler, mera yasakları, kontrol noktaları, kara mayınları ve yol noktalarının kaldırılması ile ilgili çok fazla soru geldiğini belirterek, "Bu konuda tabii ki yalnızca yetkili olan ben değilim, İçişleri Bakanımız ancak Suriye ve Irak'ta durumun düzelmesine paralel olarak en azından bu yol kontrol noktalarının belirli sayıda azaltılması mutlaka yapılacaktır. Hakkari ve Şırnak'ta bu önümüzdeki yıl meraların yasaklarıyla ilgili mutlaka bir gelişme sağlanacak, onları da sizlere duyuracağız. Kara mayınlarının temizlenmesiyle ilgili özellikle Hakkari ve Şırnak'ta, sınır bölgelerinde veya Suriye'deki sınır bölgesinde örneğin bir milletvekilimiz bugün sordu, 'Afrin'de ne yapıyorsunuz?' diye. Biz Afrin'de sivil vatandaşların emniyetle geri dönebilmeleri için teröristlerin döşemiş olduğu mayınları temizlemekle ve tünelleri kapatmakla uğraşıyoruz. İnşallah, onları da bitirdiğimiz zaman Afrin'deki vatandaşlarımız emniyetle kendi evlerine barklarına dönebilecekler" ifadelerini kullandı.

BÜTÇE KABUL EDİLDİ

Genel Kurul'da Meclis Başkanvekili Pervin Buldan, Milli Savunma Bakanlığı ile ona bağlı kuruluşların 2026 Yılı Bütçesi tekliflerini ayrı ayrı okuttu. Oylama sonucunda bakanlığın bütçesi kabul edildi. Meclis Başkanvekili Buldan, birleşimi yarın saat 11.00'de toplanmak üzere kapattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
ABD, Venezuela'ya ait tankerdeki milyon dolarlık petrole de el koydu

Trump, tek bir operasyonla servete kondu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kim bu E.A.? Savcı ismini zikredince Mehmet Akif Ersoy sinirlendi

Kim bu E.A.? Savcı ismini zikredince Mehmet Akif Ersoy sinirlendi
Limoncudan ağızları açık bırakan sahtekarlık

Limoncunun ağızları açık bırakan sahtekarlığı kamerada
Esra Ezmeci'ye gelen mesaj skandal: Eşimin başkasıyla birlikte olmasına izin verirsem...

"Eşimin başkasıyla birlikte olmasına izin verirsem..."
Ndidi, Onuachu ve Osimhen, Nijerya'nın Afrika Uluslar Kupası kadrosuna girdi

Federasyon Galatasaraylıları kahreden haberi verdi
Kim bu E.A.? Savcı ismini zikredince Mehmet Akif Ersoy sinirlendi

Kim bu E.A.? Savcı ismini zikredince Mehmet Akif Ersoy sinirlendi
3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü

3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü
Galatasaray yılın transferine hazırlanıyor

Sevinçten uyuyamayacaklar! Galatasaray'dan yılın transferi
Bir pitbull faciası daha: 2 yaşındaki bebek hayatını kaybetti, ebeveynler cinayetle yargılanacak

Pitbullun parçaladığı çocuğun ailesi cinayetle yargılanacak
Brann-Fenerbahçe maçının sonunda polisten Türk taraftarlara şiddet

Maç sonunda tansiyon arttı! Türk taraftarlara şiddet
Öldürmenin cezası 45 milyon lira! Anadolu parsı o şehrimizde görüldü

Öldürmenin cezası 45 milyon lira! O şehrimizde görüldü
Bakan Şimşek: Önümüzdeki dönemde kira artışları normalleşecek

Milyonlarca kiracıyı ilgilendiren konuda süre verdi
Kanser tedavisi gören Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay entübe edildi

Kanser tedavisi gören belediye başkanı entübe edildi
İstanbullular dikkat! Karaburun Sahili'ne mega proje geliyor

İstanbullular dikkat! O sahile mega proje geliyor
title