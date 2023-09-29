Afrika'nın mutlak monarşiyle yönetilen son ülkesi Eswatini'de parlamento seçimleri yapıldı

Eswatini'de yapılan parlamento seçimleri, iki yıl önceki demokrasi yanlısı gösterilerin ardından gerçekleşti. Muhalifler seçimleri mutlak monarşiyi meşrulaştırmak olarak değerlendirirken, Kral 3. Mswati halkı oy vermeye çağırdı. Seçimlerde milletvekillerinin sadece tavsiyede bulunma yetkisi olduğu belirtildi.

Afrika kıtasının mutlak monarşiyle yönetilen son ülkesi Eswatini’e halk, hiçbir adayın siyasi partilerden seçime giremediği parlamento oylaması için sandık başında.

Bu, iki yıl önce ölümlerle sonuçlanan demokrasi yanlısı gösterilerin ardından yapılan ilk parlamento seçimi oluyor.

Muhaliflerse seçimleri, mutlak monarşiyi meşrulaştırmak için yapılan bir gösteri diye tanımlıyor.

Ancak Kral 3. Mswati, huzur ve istikrarın devamının garanti altına alınması için halkı oy vermeye çağırdı.

Yarım milyondan fazla kayıtlı seçmen, 59 üyeli parlamentonun alt kanadını belirleyecek. Milletvekillerinin sadece tavsiyede bulunma yetkisi var ve daha önce Swaziland diye bilinen ülkede gerçek bir güçleri yok.

55 yaşındaki kral, 1986’da daha 18 yaşındayken tahta geçmişti. Başkent Mbane’den gelen haberlere göre oy verme işlemi sakin geçiyor.

Eswatini’de siyasi partiler 1973’ten bu yana yasaklı. Bu nedenle, her beş yılda yapılan parlamento seçimlerinde milletvekili olmak isteyenler, bağımsız yarışa giriyor.

Kraliyetin muhalifleri bastırması ve geleneksel kabile şeflerinin adayları belirlediği sistemde, seçimle göreve gelenler de sıklıkla monarşi yanlıları oluyor.

Kral aynı zamanda, kabineyi, başbakanı ve yargıçları atıyor, parlamentonun sunduğu kanunları onaylıyor ve Swaziland kolluk güçlerinin başkomutanı.

Swaziland News’in editörü Zweli Martin Dlamini BBC’ye yaptığı açıklamada “Seçilseler bile icracılardan hesap sorma yetkileri yok. Buna mutlak monarşi de dahil” dedi.

Dlamini de birçok muhalif gibi Kral 3. Msawati tarafından soruşturmadan geçirildi.

Kralın lüks yaşamı

İki muhalif milletvekili, 2018’de demokratik yönetim istedikleri için hala gözaltında. Bir muhalif milletvekili de ülke dışına kaçtı.

2021’de öğrencilerin öncülüğünde polis şiddetine karşı başlayan gösteriler, daha sonra siyasi değişim çağrılarına dönüşmüştü. İnsan Hakları İzleme Örgütüne göre göstericiler ve güvenlik güçleri arasındaki çatışmalarda en az 46 kişi öldü.

Hükümetse bu sayıya karşı çıkmış ve polisin sadece saldırılara yanıt verdiğini söylemişti.

Eswatini Kralı’nın çok eşli ve lüks yaşamı çok uzun süredir eleştiriliyor. Seçim sonuçlarının bu hafta sonu alınması bekleniyor.