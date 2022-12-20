Afganistan'da kız öğrencilere ortaöğretimin ardından yükseköğretim de yasaklandı Politika Haberleri Afganistan Yüksek Eğitim Bakanlığı, kız öğrencilerin üniversiteye gitmesini yasakladı. Sosyal medya üzerimden yapılan açıklamada konuyla ilgili "Bakanlar Kurulu kararına istinaden kızların eğitimi ikinci emre kadar durdurulmuştur, bir an önce Bakanlığa emrin uygulanmasına dahil güvence veriniz" denildi. Afganistan'da kız öğrencilerin lise eğitimi almasının yasaklanmasının ardından üniversiteye gitmeleri de resmi olarak yasaklandı. Afganistan Yüksek Öğretim Bakanlığı Sözcüsü Hafiz Zeiyaullah Hashimi, kararı sosyal medya hesabından duyurdu. "EMRİN UYGULANMASINA DAHİL GÜVENCE VERİNİZ" Afganistan'daki tüm devlet ve özel üniversitelere hitaben yayınlanan kararda, "Bakanlar Kurulu kararına istinaden kızların eğitimi ikinci emre kadar durdurulmuştur, bir an önce Bakanlığa emrin uygulanmasına dahil güvence veriniz" ifadeleri yer aldı. ÖZEL KURALLAR EŞLİĞİNDE GİDEBİLİYORLARDI Karardan önce, üniversitelerde bulunan kız öğrenciler, erkek öğrencilerden ayrı oturması ve belli kılık kıyafet prosedürlerine uygun giyinmesi koşuluyla derslere katılabiliyordu. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika Afganistan Politika Haberler

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