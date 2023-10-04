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AFAD Başkanı Giresun Valiliği'ni ziyaret etti

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Okay Memiş, Giresun Valiliği'ni ziyaret etti. Ziyarette, bölgedeki afet riskleri, acil müdahale planları ve afet sonrası iyileştirme çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.