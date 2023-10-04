AFAD Başkanı Giresun Valiliği'ni ziyaret etti
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Okay Memiş, Giresun Valiliği'ni ziyaret etti. Ziyarette, bölgedeki afet riskleri, acil müdahale planları ve afet sonrası iyileştirme çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi ( Afad ) Başkanı Okay Memiş, Giresun Valiliği'ni ziyaret etti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Giresun'a gelen Memiş'i, Valilik protokol girişinde Vali Mehmet Fatih Serdengeçti karşıladı.
Şeref defterini imzalayan Memiş, ardından beraberindeki heyetle Valilik makamına geçti.
Ziyarette, bölgedeki afet riskleri, acil müdahale planları ve afet sonrası iyileştirme çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
Vali Serdengeçti, AFAD Başkanı Memiş'e, Giresun'a gösterdiği yoğun ilgi ve ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.
Memiş de Serdengeçti'ye misafirperverliği için teşekkürlerini iletti.