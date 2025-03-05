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Adnan Beker transferi CHP'yi alt üst etti! Mansur Yavaş, Özgür Özel'i açıkça yalanladı

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'ye katılan Ankara Milletvekili Adnan Beker'e rozet takıldığı sırada Genel Başkan Özgür Özel'in, "Mansur Başkan'ın emaneti" ifadelerine yanıt verdi. Yavaş, "Ben de bir gün önce basından öğrendim. Transferinden haberim olmadı. Genel Başkan'ımız da niye öyle emanet etti bilmiyorum. Çünkü siyasette insan ancak kendi kendine kefil olabilir." dedi.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu yerine Tayyip Erdoğan'a oy verdiğini açıklayan Ankara Milletvekili Adnan Beker'in transferi CHP'yi karıştırdı. Parti içinden çok sayıda itiraz sesi yükselirken, bir gazetecinin "Bu kez CHP'ye ya da İmamoğlu'na oy verecek misiniz?" sorusuna Beker'in yanıtsız bırakması tartışmaları iyice alevlendirdi.

YAVAŞ'TAN ÖZEL'İ ZORA SOKACAK AÇIKLAMA

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan da Adnan Beker'in CHP'ye katılımıyla ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Beker'e rozet takarken söylediği, "Mansur Başkan'ın emaneti" sözleri sorulan Yavaş, süreçte dahlinin olmadığını belirtti.

"ADNAN BEKER'İN TRANSFERİNİ GAZETELERDEN OKUDUM"

Yavaş, şunları söyledi: "Ben de bir gün önce basından öğrendim. Kendisiyle tanışıyoruz tabii ki. Ankara Büyükşehir'de İYİ Parti Grup Başkanı'ydı. Arada sırada da görüşürüz ancak transferinden haberim olmadı. Bir gün önce gazetelerden okudum, daha sonra da rozet takıldığını gördüm. Başka bir dahlimiz de olmadı açıkçası. Genel Başkan'ımız da niye öyle emanet etti bilmiyorum. Çünkü siyasette insan ancak kendi kendine kefil olabilir."

Adnan Beker transferi CHP'yi alt üst etti! Mansur Yavaş, Özgür Özel'i açıkça yalanladı
Kaynak: Haberler.com / Politika
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