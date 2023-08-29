Adıyaman'da deprem sonrası yıkımlarda önlemler alınmıyor

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman'da 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören binaların yıkım işlemleri sırasında gerekli önlemlerin alınmadığını belirterek, 'Vatandaş depremden ölmedi, bu sefer asbestten, tozdan ölecek. Ne zaman bu halk sağlığını düşüneceksiniz ve ne zaman insanların hayatına değer vereceksiniz? Yazıktır, günahtır. Sayın İçişleri Bakanını,Adıyaman Valiliği'ni göreve davet ediyoruz' çağrısını yaptı.

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman'da 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören binaların yıkım işlemleri sırasında gerekli önlemlerin alınmadığını belirterek, "Vatandaş depremden ölmedi, bu sefer asbestten, tozdan ölecek. Ne zaman bu halk sağlığını düşüneceksiniz ve ne zaman insanların hayatına değer vereceksiniz? Yazıktır, günahtır. Sayın İçişleri Bakanını,Adıyaman Valiliği'ni göreve davet ediyoruz" çağrısını yaptı.

Abdurrahman Tutdere, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin yıkıma neden olduğu 11 ilden biri olan Adıyaman'da, ağır hasarlı binaların gerekli önlemler alınmadan yıkıldığını söyledi. İnsanların, yıkım sırasında oluşan tozdan etkilendiğini ifade eden Tutdere, yetkililere denetim ve önlem almaları çağrısı yaptı. Tutdere, "Vatandaş depremden ölmedi bu defa asbestten, tozdan ölecek! Ne zaman halk sağlığını düşüneceksiniz? Ne zaman insanların hayatına kıymet vereceksiniz" diye sordu.

Tutdere şunları söyledi:

"Adıyaman'da ağır hasarlı binaların yıkım işlemleri devam ediyor. Ancak yıkım işlerini yapan firmalar kural tanımıyor. Şu an Adıyaman'da Yenimahalle'de görüyorsunuz, her tarafı toz bulutları kaplamış durumda. Hepsi asbest, hepsi halk sağlığını tehdit eder durumda. Bir kez daha yetkililere çağrı yapıyoruz, gerekli denetimleri yapın. Vatandaş depremden ölmedi, bu sefer asbestten, tozdan ölecek. Ne zaman bu halk sağlığını düşüneceksiniz ve ne zaman insanların hayatına değer vereceksiniz? Yazıktır, günahtır. Sayın İçişleri Bakanını, Adıyaman Valiliği'ni göreve davet ediyoruz"