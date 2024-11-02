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Adıyaman'da AK Parti İlçe Başkanları Atandı

Adıyaman'da AK Parti İlçe Başkanları Atandı
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AK Parti Adıyaman İl Başkanı Faruk Bülent Kablan, Kahta İlçe Başkanlığına Av. Gafar Çelebi, Besni İlçe Başkanlığına ise Ömer Ertürk'ün atandığını açıkladı. Kablan, yeni başkanlara başarılar dilerken, önceki başkanlara da teşekkür etti.

Adıyaman'ın AK Parti Kahta ve Besni ilçe başkanları belli oldu.

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Faruk Bülent Kablan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir tarafından yapılan atamalarda, Kahta İlçe Başkanlığına Av. Gafar Çelebi, Besni İlçe Başkanlığına ise Ömer Ertürk'ün atandığı belirtildi.

Yapılan atamalarla ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti İl Başkanı Kablan, "Genel Başkan Yardımcımız ve Teşkilat Başkanımız Erkan Kandemir tarafından Besni İlçe Başkanlığına ataması yapılan Ömer Ertürk'e yeni görevinde başarılar diliyoruz. Teşkilatımıza ve ilçemize hayırlı olsun. Besni'miz için bugüne kadar gerçekleştirdiği hizmetlerinden ötürü Murat Güner kardeşimize teşekkür ediyoruz. Genel Başkan Yardımcımız ve Genel Merkez Teşkilat Başkanımız Erkan Kandemir tarafından Kahta İlçe Başkanlığına asaleten atanan İlçe Başkan Vekilimiz Gafar Çelebi'yi tebrik ediyor, görevinde üstün başarılar diliyorum. Bu atamaların davamıza, aziz milletimize ve Kahtamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bugüne kadar özverili çalışmaları ve gayretleriyle partimize değerli katkılarda bulunan bir önceki başkanımız Osman Çetinkaya'ya da teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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