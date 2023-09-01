Adıyaman Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şahin'den Adli Yıl Açılışı Mesajı

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şahin, yeni Adli Yıl açılışı nedeniyle mesaj yayımladı. Şahin, deprem sonrası vatandaşların adalete olan güvenlerini arttırarak, yargı faaliyetlerinin daha hızlı ve adil şekilde yapılacağını vurguladı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şahin, yeni Adli Yıl açılışı nedeniyle mesaj yayımladı.

Başsavcı Gökhan Şahin, Adil Yıl açılış mesajında, deprem sonrası vatandaşların adalete olan güvenlerini arttırarak, yargı faaliyetlerinin makul olandan daha hızlı ve adil şekilde yapılacağının altını çizdi.

Başsavcı Şahin, "6 Şubat depremleriyle madden ve manen yıkılan Adıyaman'ımızda öncelikli olarak hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum.

Depremin üzüntüsünü en derinden hissediyoruz. Vatandaşlarımızın özellikle deprem sonrası adalete olan güvenlerini öncelikli olarak arttırarak, makul değil olabildiğince hızlı ve adil bir şekilde yargı faaliyetlerini yürüteceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Gerek hakım-savcı-avukat meslektaşlarımız, gerek kıymetli adliye çalışanlarımızla milletimizin hizmetinde fedakarca görevimizi yapacağız.

Medeniyetlerin buluştuğu kent şimdilerde biraz buruk ama birlik ve beraberlik içerisinde tekrardan eski günlerine döneceğini düşündüğümüz Adıyaman'a ve Adıyamanlılara hizmet etmekten mutluluk duyacağız.

Yeni Adli yılın ülkemizi ve Adıyaman'ımıza hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Olağanüstü bir çalışma dönemiyle yeni bir sürecin başladığını tüm kamuoyuna saygılarımız ile duyurulur" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN