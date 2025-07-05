Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere gözaltına alındı

CHP'li belediyelere ilişkin operasyonlar sürüyor. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Adıyaman Belediye Başkan Abdurrahman Tutdere hakkında gözaltı kararı verildi.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, "Sabah Ankara'da evimden gözaltına alındım. İstanbul'a götürülüyorum" açıklamasını yaptı. Büyükçekmece Belediye Başkanı vekili Ahmet Şahin ve şoförü, Seyhan Belediyesi temiz işleri müdürü Özcan Zenger hakkında da gözaltı kararı verildi.

CHP ADIYAMAN'I 47 YIL SONRA KAZANMIŞTI

Adıyaman'da 2024 yerel seçimlerinde47 yıl sonra bir ilk yaşanmış ve CHP'nin Adıyaman Belediye Başkanı adayı Abdurrahman Tutdere, yüzde 50,36 oy oranıyla seçimi kazanmıştı.

15 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "Aziz İhsan Aktaş suç örgütü"ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, toplam 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

BÖCEK VE KARALAR DA GÖZALTINDA

Öte yandan; yolsuzluk soruşturması kapsamında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin de gözaltına alındı.

ABDURRAHMAN TUTDERE KİMDİR?

31 Mart Pazar günü yapılan yerel seçimlerde, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) adayı Abdurrahman Tutdere Adıyaman Belediye Başkanı seçildi.

BMM 27 ve 28. dönem CHP Adıyaman milletvekili Abdurrahman Tutdere 1976 yılında Adıyaman'da doğdu. Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 2001 yılından itibaren serbest avukatlık ve uzman arabuluculuk yaptı. Adıyaman Barosu yönetiminde, Türkiye Barolar Birliği Çocuk Hakları Kurulu'nda görevler aldı.

Siyaset yaşamı "1998 yılında CHP Adıyaman İl Gençlik Kollarında başladı. Partinin Adıyaman teşkilatında İl Disiplin Kurulu Başkanlığı, İl Yönetim Kurulu Üyeliği ve İl Sekreterliği yaptı ve birçok kez il ve ilçe kurultay delegeliği görevlerinde bulundu.

27. dönem CHP Adıyaman milletvekili olarak seçildi ve TBMM Katip üyesi olarak görev yaptı.

2023 genel seçimlerinde yeniden CHP'den Adıyaman milletvekili olarak seçildi. İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'nda görev aldı.