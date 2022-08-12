Haber : Adil Karaismailoğlu'ndan "İBB'ye aday olacak mısınız?" sorusuna yanıt: İleride konuşulur - Haberler

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Adil Karaismailoğlu'ndan "İBB'ye aday olacak mısınız?" sorusuna yanıt: İleride konuşulur

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2024 yerel seçimlerinde AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday göstereceği iddia edilen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu konuyla ilgili ilk kez konuştu. Bakan Karaismailoğlu, "Aday olacak mısınız?" sorusuna "Bugünü en iyi nasıl değerlendiririz onun çabası içindeyiz. Onlar da ileride konuşulur, tartışılır" sözleriyle yanıt verdi.

2023 Haziran ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik çalışmalar bir yandan sürerken, diğer yandan da 2024'te yapılacak yerel seçimler için kulisler hareketlenmeye başladı.

Yerel seçimlerin en can alıcı noktası ise elbette yine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı olacak. Kamuoyunda en çok "İstanbul'da AK Parti'nin belediye başkan adayının kim olacak?" sorusunun yanıtı merak edilirken, geçtiğimiz günlerde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun İBB Başkanlığına aday olacağı iddia edildi.

Adil Karaismailoğlu'dan 'İBB'ye aday olacak mısınız?' sorusuna yanıt: İleride konuşulur

Marmaray'da CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk'ün sorularını yanıtlayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu verdiği röportajda adaylıkla ilgili de dikkat çeken ifadeler kullandı. Söz konusu röportajda Karaismailoğlu'na "İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'na aday olacak mısınız?" sorusu yöneltilirken, Bakan Karaismailoğlu cevabında şu ifadeleri kullandı: "Ben İBB'de 24 yıl çalıştım. Ulaşımla ilgili İstanbul'un bütün ulaşım altyapısını planlayan ekibin başında olan birisiydim. Bugün de Allah nasip etti. Bütün Türkiye'ye hizmet eden noktaya geldik. Yani çalışma sınırlarımız genişledi. Şimdi Türkiye'nin bütün illerine ve orada vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu bütün projelerin içeriğinde çalışma gururunu yaşıyorum. Sonuçta bütün Türkiye'ye hizmet ediyorum. Bu Türkiye'nin içerisinde İstanbul da var. İstanbul'a da hizmet etme fırsatı, imkanı sağladı.

Adil Karaismailoğlu'dan 'İBB'ye aday olacak mısınız?' sorusuna yanıt: İleride konuşulur

Türkiye Cumhuriyeti'nin bakanı olmak, bundan gurur verici daha ne olabilir. Ulaştırma Bakanı'yım. Hem İstanbul'a hem Türkiye'ye hizmet ediyorum. Allah nasip etti böyle görevlere geldik. 3-4 yıl önce 'Ulaştırma Bakanı olacaksın' deselerdi gülerdim. Allah vatanımıza, milletimize hizmet imkanı vermiş bize. Biz de bugünü en iyi nasıl değerlendiririz onun çabası içindeyiz. Onlar da ileride konuşulur, tartışılır"

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Politika

Adil Karaismailoğlu İstanbul Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (4)

Kubilay KAYMAK:

SİZ önce 2023 te sandıktan bir çıkın da YEREL SEÇİMLERİ sonra düşünürsünüz...

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seyfullah aydın:

kışın kardan kapanan yeni yapılmış istanbul havalimanına inemeyip eski püskü diye kapattıkları havaalanına inip sorumluluğundaki kardan kapana otoyolları açamayıp suçu ibb ye atan her hatalarına bir kılıf uyduran evet bazı hatalarımız var cesaretini gösteremeyen zatı muhteremler

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ismail bey :

Amaç hizmet almak ise aday olursa oy verilir. Ama dine, bayrağa, vatana ve erdoğana karşı gelmek adına oy verenler için aday kim olsa oy verirler. İmamoğlu ortada..

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