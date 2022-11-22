Adı Cumhurbaşkanı adaylığı için geçen Yavaş, görevden ayrılınca arkasından neler deneceğini anlattı

İsmi muhalefetin Cumhurbaşkanı adayları arasında geçen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, görevden ayrılınca kendisi hakkında, "Çalıyor ama çalışıyor diyemeyecekler. Çalmadı ama çok çalıştı" denileceğini belirtti.

Muhalefetin 2023 yılında Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterebileceği isimler arasında yer alan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediyenin dün gerçekleştirilen kasım ayı toplantısında dikkat çeken ifadeler kullandı.

Mansur Yavaş, "Söz veriyorum dönemimiz bittiğinde 'çalıyor ama çalışıyor' diyemeyecekler, 'çalmadan çok çalıştı' diyecekler." şeklinde konuştu. Mansur Yavaş, "Ankara halkına söz veriyorum. Dönemimiz bittiğinde bizim için çalışmadı diyemeyecekler." ifadelerini kullandı.

"ÇALMADI AMA ÇOK ÇALIŞTI" DİYECEKLER

Yavaş'ın burada yaptığı konuşmada şu ifadeleri dikkat çekti: "Bu kentin çocuklarının rızkını 'terör örgütlerinin finansmanında kullandılar' diyemeyecekler. Halka 'pahalı su ve bilet satıp halkın taleplerine kulak tıkadı' diyemeyecekler. Çalıyor ama çalışıyor diyemeyecekler. Çalmadı ama çok çalıştı diyecekler."

"TERÖR ÖRGÜTÜNE FİNANSMAN SAĞLADI" DİYEMEYECEKLER

Yavaş şöyle devam etti: "Ankara halkına söz veriyorum. Dönemimiz bittiğinde bizim için çalışmadı diyemeyecekler. Çöp projelere para harcadı diyemeyecekler. Halkın anasının ak sütü gibi helal parasını harama ortak etti diyemeyecekler.

Bu kentin çocuklarının rızkını 'terör örgütlerinin finansmanında kullandılar' diyemeyecekler. Halka 'pahalı su ve bilet satıp halkın taleplerine kulak tıkadı' diyemeyecekler. Çalıyor ama çalışıyor diyemeyecekler. Çalmadı ama çok çalıştı diyecekler."