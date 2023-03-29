"Adaylıktan çekilecek misiniz?" sorusuna Muharrem İnce'den net yanıt: Öyle bir şey demedim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ağırlayan Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yorgun olduğunu, gitmesi gerektiğine inandığını söyledi. Bir gazetecinin, "Erdoğan'ın gönderilmesi derken adaylıktan çekilecek misiniz?" sorusuna İnce, "Hayır öyle bir şey demedim" yanıtını verdi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu partisinin genel merkezinde ağırladı. 1 saat süren görüşmenin ardından iki lider de dikkat çeken mesajlar verdi.

"ERDOĞAN YORGUNDUR, KİBİRLİDİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yorgun olduğunu söyleyen İnce, "Bu Erdoğan gitmelidir, bu Erdoğan yorgundur, kibirlidir. Akla, bilime, hukuka inanmamaktadır. 5 dakika dahi bu memleketi yönetmemelidir. Bu konuda her gün görüşümüzü açık, net bir şekilde ifade ediyoruz." dedi.

"ÖYLE BİR ŞEY DEMEDİM"

Bir gazetecinin, "Erdoğan'ın gönderilmesi derken adaylıktan çekilecek misiniz?" sorusuna İnce, "Hayır öyle bir şey demedim" yanıtını verdi.

İnce'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Biz Memleket Partisi olarak ittifaklar olmalıdır siyasette. Fakat bu ittifaklar menfaat değil ilke ittifakları olmalıdır. İlkelerimiz çok nettir. Biz bir Atatürk'ü tartışmayız, iki teröre karşı mesafeliyiz, PKK'sına, FETÖ'süne, İŞİD'ine, DHKPC'sine, Hizbullah'ına. Kadın hakları konusunda çok kararlıyız, asla geri adım atmayız.

"HALİL İBRAHİM SOFRASINI BÜYÜTMEYE ÇALIŞIYORUZ"

İşin özeti Halil İbrahim sofrasını büyütmeye çalışıyoruz. Beraber olmaya çalışıyoruz. Yaşadığımız sorunlar, bireysel sorunların çok çok ötesinde Türkiye'nin sorunları. Ben Türkiye'nin sorunlarına ne kadar duyarlıysam elbette ki sayın İnce de duyarlı. Bizi kabul ettiği için tekrar sayın genel başkana ve arkadaşlarına yürekten teşekkür ederim."