Adaylıkla ilgili konuşan Kılıçdaroğlu, gelen tepkiyle neye uğradığını şaşırdı

Denizli'de temaslarda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partililerle bir araya geldi. CHP lideri, programda "Cumhurbaşkanı adayını 6'lı masa genel başkanları belirleyecek." derken salondan bir genç bağırarak "Neden 6 lider belirliyor halk belirlesin." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün Denizli'de çeşitli temaslarda bulundu. Partililerle bir araya gelen Kılıçdaroğlu salona giriş yaptığı esnada dünyaca ünlü "The Godfather" filminin müziği çalındı.

DİKKAT ÇEKEN PANKART

Sahnede de "The Democratic Father" (Demokratik Baba) pankartı açıldı. Sahnede çalan müzik ve pankarta programa katılanlar dakikalarca alkışlayarak karşılık verdi.

"ADAYI HALK BELİRLESİN" TEPKİSİ

Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması sırasında bir de ilginç diyalog meydana geldi. CHP lideri, "Adayı 6'lı masa genel başkanları belirleyecek." derken salondan bir genç bağırarak "Neden 6 lider belirliyor halk belirlesin." ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu, "Ona da yanıt vereceğim" diyerek konuşmasını sürdürdü.