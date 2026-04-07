Vali Yavuz, Kozan'da vatandaşlarla bir araya geldi

ADANA (İHA) – Adana Valisi Mustafa Yavuz, Kozan ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelip ilçenin sorunlarını ve taleplerini sokakta bizzat öğrenciler ve vatandaştan dinledi.

Adana Valisi Mustafa Yavuz göreve başlamasının ardından ilçe ziyaretleri çerçevesinde Kozan'da vatandaş ve öğrencilerle bir araya geldi. Vali Yavuz'un ilçe ziyaretine İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel, İl Emniyet Müdürü Hakan Arıkan ve Kozan Kaymakamı Bahattin Alparslanköylü eşlik etti. İlçe kurum ziyaretlerinin ardından esnaf ve vatandaşlarla buluşan Vali Yavuz, sokakta öğrenciler ve gençlerle de sohbet etti.

Bir öğrencinin en zor dersinin matematik olduğunu söylemesi üzerine destek teklif eden Vali Yavuz, öğrencinin öğretmen yakını olduğunu belirtmesi üzerine başarı dileklerinde bulundu.

Vali Yavuz, esnafın talepleri başta olmak üzere tüm talepleri not alarak dönüş yapacaklarını ifade etti. - ADANA

