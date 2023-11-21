Adana'nın Pozantı ilçesinde asayiş uygulaması: 11 zanlı tutuklandı

Adana'nın Pozantı ilçesinde yapılan asayiş uygulamasında, ruhsatsız silahlar ve uyuşturucu madde ele geçirildi. 11 zanlı tutuklandı.

Adana'nın Pozantı ilçesinde, asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Kaymakamlığın açıklamasına göre, polis ve jandarma ekipleri 10-18 Kasım'da ilçe genelinde uygulama yaptı.

Uygulamada, ruhsatsız 19 tabanca, 2 av tüfeği, bu silahlara ait 910 mermi, 66 gram metamfetamin, 26,8 gram eroin, 6 gram kokain, 641,5 gram esrar, 1199 uyuşturucu hap ve 111,8 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelerle ilgili gözaltına alınan 11 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Aranan 24 şüphelinin yakalandığı uygulamada, ihlaller nedeniyle araç sürücülerine toplam 311 bin 65 lira ceza kesildi, 13 araç trafikten men edildi.