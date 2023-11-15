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Adana Ceyhan'da Huzur ve Güven Uygulaması

Adana'nın Ceyhan ilçesinde polis ve jandarma ekipleri tarafından 'huzur ve güven' uygulaması gerçekleştirildi. Denetimlerde aranan kişiler gözaltına alınırken, bazı araç sürücülerine ceza kesildi. Ceyhan Kaymakamı Muhammed Gürbüz, denetimlerin sıklaşacağını belirtti ve emniyet ve jandarma ekiplerine teşekkür etti.