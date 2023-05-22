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Adalet Partisi lideri Vecdet Öz: Seçimin 2. turunda Kılıçdaroğlu'na destek vereceğiz

Adalet Partisi lideri Vecdet Öz: Seçimin 2. turunda Kılıçdaroğlu'na destek vereceğiz

Politika Haberleri

Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu bugün dağılan ATA İttifakı ortaklarından Adalet Partisi'ni ziyaret etti. Yapılan görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan genel başkan Vecdet Öz, "Seçimin 2. turunda Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldık" diye konuştu.

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Politika

Kemal Kılıçdaroğlu Ata İttifakı Seçim 2023 Vecdet Öz Politika Güncel Haberler

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