Adalet Partisi lideri Vecdet Öz: Seçimin 2. turunda Kılıçdaroğlu'na destek vereceğiz

Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu bugün dağılan ATA İttifakı ortaklarından Adalet Partisi'ni ziyaret etti. Yapılan görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan genel başkan Vecdet Öz, "Seçimin 2. turunda Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldık" diye konuştu.