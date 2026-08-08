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Meclis'te Terörsüz Türkiye yasa teklifi gerginlikle başladı

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Meclis Adalet Komisyonu, Terörsüz Türkiye sürecinin hukuki alt yapısını oluşturacak 12 maddelik çerçeve yasa teklifinin görüşmeleri için toplandı.

Meclis Adalet Komisyonu, Terörsüz Türkiye sürecinin hukuki alt yapısını oluşturacak 12 maddelik çerçeve yasa teklifinin görüşmeleri için toplandı. Görüşmeler sırasında gerginlik yaşandı.

Adalet Komisyonu Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünlüğün Güçlendirilmesi Kanun Teklifi görüşmeleri devam ediyor. İYİ Parti Adana milletvekili Ayyüce Türkeş Taş konuşmasında MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi eleştirdi. Bunun üzerine MHP Sakarya Milletvekili Levent Bülbül Taş'a tepki gösterdi. Tartışmanın dozu artınca Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel oturuma ara verdi.

Verilen arada da danışmanların görüntü almasına AK Parti milletvekilleri tepki gösterdi. İYİ Parti milletvekilleri kendilerini çektiğini söylediler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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