Üye Girişi
Haberler

Adalet Bakanlığı, Suriye Aile Hukuku kitabı iddialarını yalanladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adalet Bakanlığı, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Suriye Aile Hukuku kitabının Adalet Bakanlığı tarafından Aile Mahkemelerine gönderildiği iddialarını yalanladı. Ayrıca, Suriyelilerin dava açarken yargılama giderlerini devletin karşıladığı iddialarına da açıklama yapıldı.

ADALET Bakanlığı, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ tarafından yapılan ' Suriye Aile Hukuku isimli kitabın Adalet Bakanlığı tarafından Aile Mahkemelerine gönderildi' açıklamasını yalanladı.

Adalet Bakanlığı, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, bazı yayın organları ve sosyal medyada gündem olan ' Suriye Aile Hukuku isimli kitabın Adalet Bakanlığı tarafından Aile Mahkemelerine gönderildiği' iddialarına açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ tarafından X sosyal medya platformundan paylaşılan ve bazı sosyal medya hesaplarınca da alıntı yapılan ' Suriye Aile Hukuku isimli kitabın Adalet Bakanlığı tarafından Aile Mahkemelerine gönderildiği' şeklindeki iddia tamamen asılsızdır. Bakanlığımız tarafından herhangi bir kurum veya kuruluşa böyle bir kitap gönderilmemiştir" ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca Bakanlık, 'Suriyelilerin dava açarken yargılama giderlerini devletin karşıladığı' yönündeki iddialara da ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Ümit Özdağ'ın yine X platformundan önce paylaşıp sonra sildiği 'Hakimlerin, Suriyelilerle ilgili aile hukukunu ilgilendiren davalarda Suriye hukukuna göre değerlendirmede bulunacakları' ve 'Suriyelilerin dava açarken yargılama giderlerini devletin karşıladığına' yönelik ifadeleri de gerçek dışıdır. Halkımızı yanıltmaya yönelik asılsız paylaşımlarla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştır. Gerçeğe aykırı bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kişilere ve dezenformasyon içeren manipülatif iddialara itibar edilmemelidir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

Adalet Bakanlığı Zafer Partisi Ümit Özdağ Suriye Hukuk Politika Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Aydemir Akbaş çocuğu var mı? Aydemir Akbaş kimdir? Aydemir Akbaş öldü mü, vefat mı etti,? Trabzonspor St. Gallen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş Lugano maçı ne zaman? Beşiktaş Lugano hangi kanalda yayınlanacak? Tete Gol izle! Ajax 0-1 Panathinakos 89' Tete gol izleme linki! Etna Yanardağı patladı mı, Etna Yanardağı nerede, hangi ülkede? 16 Ağustos 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 16 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 16 Ağustos 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? UEFA Konferans Ligi kura çekimi ne zaman 2024-25? UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman 2024-25? 2024-25 Sezonu Şampiyonlar Ligi Kura Çekimi Ne Zaman? Kadir Sağlam kimdir? Kadir Sağlam hangi takımlı nereli, kaç yaşında? Direnç Tonusluoğlu kimdir? Direnç Tonusluoğlu hangi takımlı nereli, kaç yaşında? MasterChef Ropa Vieja tarifi! En güzel Ropa Vieja tarifi! Ropa Vieja tarifi nasıl yapılır? Ropa Vieja için malzemeler! MasterChef Tuz ve Karabiberli Kalamar tarifi! En güzel Tuz ve Karabiberli Kalamar tarifi! Tuz ve Karabiberli Kalamar tarifi nasıl yapılır? MasterChef Kokoda tarifi! En güzel Kokoda tarifi! Kokoda tarifi nasıl yapılır? Kokoda için malzemeler! Manisa yangın söndü mü? 15 Ağustos Manisa yangın son durum ne? Bolu yangın söndü mü? 15 Ağustos Bolu yangın son durum ne? MasterChef Beef Patties tarifi! En güzel Beef Patties tarifi! Beef Patties tarifi nasıl yapılır? Beef Patties için malzemeler! Çanakkale yangın söndü mü? 15 Ağustos Çanakkale yangın son durum ne?
title