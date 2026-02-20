Haberler

Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcıları Ramazan Can, Hurşit Yıldırım, Mehmet Yılmaz ve Niyazi Acar görevden alındı. Yerlerine ise Abdullah Aydoğdu, Burak Ceyhan, Can Tuncay ve Sedat Ayyıldız atandı.

Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcıları Ramazan Can, Hurşit Yıldırım, Mehmet Yılmaz ve Niyazi Acar görevden alındı. Yerlerine ise Abdullah Aydoğdu, Burak Ceyhan, Can Tuncay ve Sedat Ayyıldız atandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
