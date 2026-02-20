Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcıları Ramazan Can, Hurşit Yıldırım, Mehmet Yılmaz ve Niyazi Acar görevden alındı. Yerlerine ise Abdullah Aydoğdu, Burak Ceyhan, Can Tuncay ve Sedat Ayyıldız atandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı