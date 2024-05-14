Üye Girişi
Haberler

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yargıtay Başkanlığına seçilen Ömer Kerkez'i tebrik etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından Yargıtay Başkanlığına seçilen Ömer Kerkez'i tebrik etti. Tunç mesajında, 'Yargıtay Başkanlığına seçilen Sayın Ömer Kerkez'i tebrik ediyor, görevinde başarılar diliyorum. Görev süresi sona eren Sayın Mehmet Akarca'ya hizmetleri için teşekkür ediyorum. Yargı camiamız, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun' ifadelerine yer verdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından Yargıtay Başkanlığına seçilen Ömer Kerkez'i tebrik etti.

Adalet Bakanı Tunç sosyal medya hesabı X üzerinden Yargıtay Başkanlığına seçilen Ömer Kerkez'i tebrik etti. Tunç mesajında, "Yargıtay Başkanlığına seçilen Sayın Ömer Kerkez'i tebrik ediyor, görevinde başarılar diliyorum. Görev süresi sona eren Sayın Mehmet Akarca'ya hizmetleri için teşekkür ediyorum. Yargı camiamız, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Sosyal Medya Yargıtay Yargı Hukuk Politika Güncel Haberler

Yargıtay başkanlığına 37'nci tur oylamada 193 oy alan Ömer Kerkez seçildi

Yargıtay başkanlığına 37'nci tur oylamada 193 oy alan Ömer Kerkez seçildi

 Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek, polisi torbacı sanıp uyuşturucu istedi

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek, polisi torbacı sanıp uyuşturucu istedi

 FETÖ operasyonunda 544 gözaltı! Şüphelilerin çoğu ByLock kullanıcısı çıktı

FETÖ operasyonunda 544 gözaltı! Şüphelilerin çoğu ByLock kullanıcısı çıktı

 Bahçeli'den emniyet müdürlerinin açığa alınmasına ilişkin açıklama: Bir komplo devrede, sabrımızı taşırmasınlar

Bahçeli'den emniyet müdürlerinin açığa alınmasına ilişkin açıklama: Bir komplo devrede, sabrımızı taşırmasınlar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title