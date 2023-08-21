Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, trafik kazasında oğlunu kaybeden AK Parti Bartın İl Başkanı Yaşar Arslan ve ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Bartın'a gelen Bakan Tunç, Arslan ailesine başsağlığı dileklerini iletti. Kazada hayatını kaybeden Ali Arslan'ın cenazesi evine getirildi ve taziyeler kabul edildi.

AK Parti Bartın İl Başkanı Yaşar Arslan'ın trafik kazasında hayatını kaybeden oğlu Muhammed Ali Arslan son yolculuğuna uğurlandı.

İstanbul'dan aldığı motosikletiyle Bartın'a geldiği sırada Zonguldak'ın Devrek ilçesinde motosikletin otomobille çarpışması sonucu yaşamını yitiren Arslan'ın cenazesi, yakınları tarafından Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'nden alınarak Çaydüzü Mahallesi'ndeki evine getirildi.

Baba Yaşar ile anne Semra Arslan evin önünde taziyeleri kabul etti, burada Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, Cumhuriyet Başsavcısı Faruk Kaynak, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ersin Aslan'ın da katıldığı taziyenin ardından cenaze, Esentepe Bilal-i Habeşi Camisi'ne getirildi.

Burada İl Müftüsü Ömer Keskin'in kıldırdığı namazın ardından 2 çocuk babası Arslan'ın cenazesi, Halatçıyaması Aile Kabristanlığı'nda toprağa verildi.

Ş.G'nin (50) kullandığı 34 FG 8938 plakalı otomobil ile Muhammed Ali Arslan (35) idaresindeki 34 GTV 014 plakalı motosiklet, dün Çaydeğirmeni beldesi Kaypaklar mevkisinde çarpışmıştı. Kazada Arslan ile motosiklette bulunan Gökhan Katıoğlu (36) ağır yaralanmıştı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Arslan, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.