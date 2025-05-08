Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Samsun'da İki Yeni Adalet Projesinin Açılışını Gerçekleştirecek

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 9 Mayıs Cuma günü Samsun'da iki önemli adalet projesinin açılış ve temel atma törenlerine katılacak.

Bakan Tunç, ilk olarak Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı Hizmet Binası'nın açılışını gerçekleştirecek. 13 bin 634 metrekare kapalı alana sahip olan yeni binada morg ihtisas dairesi ve kimya ihtisas dairesi gibi kritik birimler yer alacak. Bodrum, zemin ve iki kattan oluşan modern yapının, adli tıp hizmetlerinin etkin bir şekilde sunulmasına imkan tanıyacağı belirtildi.

Bakan Tunç'un katılımıyla gerçekleştirilecek bir diğer tören ise Samsun Bölge Adliye Mahkemesi, Bölge İdare Mahkemesi, İdare ve Vergi Mahkemeleri Hizmet Binası'nın temel atma töreni olacak. Atakum ilçesi Çobanözü Mahallesi'nde inşa edilecek olan bina, toplam 43 bin 333 metrekare kapalı alana sahip olacak. Proje kapsamında 222 oda, 23 duruşma salonu ve 250 kişilik bir toplantı-konferans salonu yer alacak. Ayrıca, 478 araçlık otopark da inşa edilecek.

Bu yeni hizmet binalarının, Samsun'daki adalet hizmetlerinin daha hızlı ve verimli bir şekilde sunulmasını sağlayacağı ifade ediliyor. - SAMSUN