Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ordu Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Ziyaretler kapsamında Valilik ve Büyükşehir Belediyesi yetkilileriyle toplantılar gerçekleştirildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ordu Valiliği ve Büyükşehir Belediyesine ziyaretlerde bulundu.

Çeşitli programlara katılmak üzere dün gece saatlerinde Ordu'ya gelen Bakan Tunç, sabah saatlerinde Ordu Valisi Tuncay Sonel'i ziyaret etti. Burada, Vali Tuncay Sonel ve ilgililer tarafından karşılanan Bakan Tunç, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra valilik makamında toplantıya katıldı.

Ardından Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'e de ziyarette bulunan Bakan Tunç, Büyükşehir Belediyesi Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra başkanlık makamında düzenlenen Ordu ili hakkında genel değerlendirmelerin yapılacağı toplantıya katıldı. - ORDU