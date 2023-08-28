Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Muhammet Ali Arslan için mevlit programına katıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bolu'nun Gerede ilçesinde geleneksel olarak düzenlenen Esentepe Yağlı Güreşleri'nin programının ardından Bartın'a geçti. Tunç, 1 hafta önce Zonguldak'ın Devrek ilçesi Çaydemirmeni beldesinde yaşanan trafik kazasında hayatını kaybeden AK Parti Bartın İl Başkanı Yaşar Arslan'ın oğlu Muhammet Ali Arslan için düzenlenen mevlit programına katıldı. Çayırlar Mahallesindeki evinin önünde Bartın Vali Vekili Uğur Karakaya, AK Parti İl Başkanı Yaşar Arslan ve protokol üyeleri tarafından karşılanan Bakan Tunç, Muhammet Ali Arslan'ın annesi Semra Arslan ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Kur'an tilaveti, ilahiler ve duaların okunmasının ardından konuşma yapan Bakan Tunç, Geçtiğimiz hafta elim bir trafik kazasında hayatını kaybeden Muhammet Ali Arslan kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum dedi. (DHA)