Tarih belli oldu! DEM Parti İmralı heyeti, Bakan Tunç ile görüşecek

Tarih belli oldu! DEM Parti İmralı heyeti, Bakan Tunç ile görüşecek
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Daha önce ertelenen DEM Parti İmralı heyeti ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç arasındaki görüşmede yeni tarih belli oldu. Bakan Tunç, İmralı heyetini 16 Temmuz Çarşamba günü saat 11.00'de kabul edecek.

Terörsüz Türkiye sürecinde DEM Parti İmralı heyeti, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüşecek. Bakan Tunç, 16 Temmuz Çarşamba günü saat 11.00'de İmralı heyetini kabul edecek.

İMRALI HEYETİ-BAKAN TUNÇ GÖRÜŞMESİ ÇARŞAMBA GÜNÜ

PKK terör örgütünün silah bırakmaya başlamasının ardından Terörsüz Türkiye sürecinde Ankara'da temaslar hızlandı. DEM Parti İmralı heyetinin geçtiğimiz hafta ertelenen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile olan görüşmesinde yeni tarih belli oldu. Bakan Tunç, İmralı heyetini 16 Temmuz Çarşamba günü saat 11.00'de kabul edecek.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN-DEM GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) heyetini kabul etmişti.

DEM Parti, İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin ardından açıklamada bulundu. DEM Parti tarafından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verilmişti:

"DEM Parti İmralı Heyeti üyelerimiz Pervin Buldan ve Mithat Sancar, bugün Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Beştepe'de görüştü. Heyetimiz, sürecin geldiği yeni aşama ve bundan sonra yapılacaklar konusunda görüş ve önerilerini aktardı. Görüşmede, sürecin ilerlemesi konusunda karşılıklı iradenin devam ettiği vurgulandı."

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Politika
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSefs:

APO NE DEDİ,ROJOVADA KURTLER ASLA SİLAH BİRAKMAZ, HADİ BURDAN BUYRUN AK TROLLLER..

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