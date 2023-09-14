Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Avrupa Parlamentosu'nun 2022 Türkiye Raporu'na tepki gösterdi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda kabul edilen 2022 Türkiye Raporu'na tepki göstererek, "AP'nin 2022 Türkiye Raporu'nun, Türkiye gerçeklerinden uzak, bazı marjinal çevrelerin tesiri altında ve tek yanlı hazırlandığı açıktır" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda gerçekleştirilen oylamada oy çokluğuyla kabul edilen 2022 Türkiye Raporu'na tepki gösterdi. Tunç paylaşımda, "Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nda 13 Eylül 2023 tarihinde gerçekleştirilen oylamada, 2022 Türkiye Raporu oyçokluğu ile kabul edilmiştir. Bu raporun, Türkiye gerçeklerinden uzak, bazı marjinal çevrelerin tesiri altında ve tek yanlı hazırlandığı açıktır. Söz konusu rapor, Türkiye'deki güncel reform çalışmalarını ve insan hakları ile hukukun üstünlüğü alanlarındaki gelişmeleri görmezden gelen, objektif olmaktan uzak, verilere dayanmayan haksız, temelsiz ve hezeyanlarla dolu bir rapordur. Bu raporun Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki olumlu gündeme herhangi bir katkı sağlamadığı açıktır" ifadelerine yer verdi.

Tunç'un paylaşımının devamı şöyle:

"Türkiye, bir yandan Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hakkaniyetli ve adaletli dış politikası ile dünya barışı için çalışırken, diğer yandan da hukuk ve yargı alanında kendi insanımızın esenliği için ortaya koyduğu reform kararlılığından bugüne kadar taviz vermediği gibi bundan sonra da asla taviz vermeyecektir. Bu vesileyle insan hakları ve hukukun üstünlüğüne olan sarsılmaz inancımızla dün olduğu gibi bugün de güçlü bir şekilde yolumuza devam edeceğimizin bilinmesini isteriz" - ANKARA