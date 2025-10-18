Haberler

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Adaletin Yüzyılını Güçlü Temeller Üzerine İnşa Ediyoruz

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Adaletin Yüzyılını Güçlü Temeller Üzerine İnşa Ediyoruz
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, adalet hizmetlerini güçlendirmek için yeni binalar ve yatırımların sürdüğünü belirtti. Depreme dayanıklı ve teknolojik imkanlarla donatılan adalet yapılarıyla vatandaşların adalete erişiminin artırılması hedefleniyor.

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, adalet hizmetlerinin etkinliğini daha da artırmak için fiziki kapasiteyi güçlendirdiklerini belirterek, "Adaletin yüzyılını güçlü temeller üzerine inşa ediyoruz" dedi.

Bakan Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda depreme dayanıklı, teknolojinin tüm imkanlarının kullanıldığı yeni binalarla vatandaşların adalet hizmetlerine eksiksiz ve kesintisiz şekilde ulaşmasını sağladıklarını kaydetti. Bakan Tunç, hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemi vizyonuyla adalet yatırımlarının hız kesmeden devam edeceğini belirtti. Bakan Tunç'un mesajı şu şekilde:

"Adaletin yüzyılını güçlü temeller üzerine inşa ediyoruz. Adalet hizmetlerimizin etkinliğini ve sunumunun kalitesini daha da artırmak için fiziki kapasitemizi güçlendiriyoruz. Ülkemizin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine tüm illerimizde vatandaşlarımızın adalete açılan kapısı olan adliyelerimizin, mahkemelerimizin, adli tıp grup başkanlıklarımızın temellerini atıyor, açılışlarını yapıyoruz. Depreme dayanıklı, teknolojinin tüm imkanlarını kullandığımız yeni binalarımızla vatandaşlarımızın hizmetlerimize eksiksiz ve kesintisiz ulaşmasını sağlıyoruz. Hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemi vizyonumuz kapsamında önümüzdeki süreçte de yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. 'Türkiye Yüzyılı'nı adaletin yüzyılı yapmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un paylaştığı videoda 2023 yılının Eylül ayından bu yana Adalet Bakanlığınca gerçekleştirilen açılışlar ve temel atmalar yer alıyor. Adalet Bakanlığı 2025 Yılı Yatırım Programında 31'i inşaat halinde 68 adliye bulunuyor. Ayrıca, 3'ü inşaat halinde 7 adli tıp hizmet binası, 1 personel eğitim merkezi, 1 denetimli serbestlik binası ve 1 çocuk adalet merkezi yatırım programında yer alıyor.

